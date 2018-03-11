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Savaşçı 36. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Savaşçı 36. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 18 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan Savaşçı 36. yeni bölümde neler olacak? Son bölümüyle büyük beğeni toplayan Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 13:37 - Güncelleme: 11-03-2018 13:37

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi konsolosluğu savunmaya hazırdır. Fakat Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. Bu arada Kuzgun da Ankara’da boş durmaz. Yaptığı hamleyle Albay Kopuz’u ve Kağan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışır. Ancak karargaha gelen beklenmedik bir bilgi Albay Kopuz’u harekete geçirir. Bir yandan şehirde Kuzgun’un tehditi bertaraf edilmeye çalışılırken diğer yandan da kuşatma altında kalan konsolosluk, Yüzbaşı Haydar’ın yaptığı çılgınca bir planla kurtarılmak zorundadır.

SAVAŞÇI 36. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz. 

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