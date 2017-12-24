  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı 31 Aralık gecesi yayınlanacak mı?

Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı 31 Aralık gecesi yayınlanacak mı?

Savaşçı 27.bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Yılbaşı gününe denk gelmesi nedeniyle Savaşçı 27.yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar internethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-12-2017 09:10 - Güncelleme: 24-12-2017 09:10

Fox Tv'nin pazar günleri ilgiyle izlenen dizisi Savaşçı yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Çetin savaş mücadelesinin anlatıldığı Savaşçı 27.yeni bölümde neler olacak 31 Aralık günü yayınlanacak mı?

Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı yayınlanan son bölümüyle heyecan uyandırdı.  Savaşçı son bölüm final sahnesinde Pia'nın Temo ile birlikte yaptıkları ihaneti görenler şok olmuştu. Kırlangıç Paşa'nın bu konuda şüpheleri  bu bölümde yanıt buldu.Pia, Albay Kopuz'a gerçekten ihanet mi sorusuna yanıt arayan binlerce izleyici Savaşçı dizisine kilitlendi. Kılıç Timi ile kılık değiştirerek teröristleri bulmak için yola çıkan Çiğdem Teğmen aynı örgüt tarafından kaçırılmıştı. son bölümde ise Kılıç Timi başarılı operasyon sonucu Çiğdem Teğmen'i buluyor. Kürşat Teğmen'in kucağında Çiğdem olduğu ve haykırdığı sahne sonrasında Çiğdem teğmen hayatını kaybetti mi diye düşündürdü. Peki Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

SAVAŞÇI 31 ARALIK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Herkes merakla Savaşçı'nın 31 Aralık'ta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Fox Tv yayın akışına baktığımız zaman o günle ilgili bir ayrıntı görmüyoruz. İlerleyen günlerde ise Savaşçı dizisinin yeni bölümüyle hangi gün ekrana geleceğini hep birlikte göreceğiz.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı 31 Aralık gecesi yayınlanacak mı? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat