Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı 31 Aralık gecesi yayınlanacak mı?

Fox Tv'nin pazar günleri ilgiyle izlenen dizisi Savaşçı yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Çetin savaş mücadelesinin anlatıldığı Savaşçı 27.yeni bölümde neler olacak 31 Aralık günü yayınlanacak mı?

Fox TV'de ekrana gelen Savaşçı yayınlanan son bölümüyle heyecan uyandırdı. Savaşçı son bölüm final sahnesinde Pia'nın Temo ile birlikte yaptıkları ihaneti görenler şok olmuştu. Kırlangıç Paşa'nın bu konuda şüpheleri bu bölümde yanıt buldu.Pia, Albay Kopuz'a gerçekten ihanet mi sorusuna yanıt arayan binlerce izleyici Savaşçı dizisine kilitlendi. Kılıç Timi ile kılık değiştirerek teröristleri bulmak için yola çıkan Çiğdem Teğmen aynı örgüt tarafından kaçırılmıştı. son bölümde ise Kılıç Timi başarılı operasyon sonucu Çiğdem Teğmen'i buluyor. Kürşat Teğmen'in kucağında Çiğdem olduğu ve haykırdığı sahne sonrasında Çiğdem teğmen hayatını kaybetti mi diye düşündürdü. Peki Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI 31 ARALIK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Herkes merakla Savaşçı'nın 31 Aralık'ta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Fox Tv yayın akışına baktığımız zaman o günle ilgili bir ayrıntı görmüyoruz. İlerleyen günlerde ise Savaşçı dizisinin yeni bölümüyle hangi gün ekrana geleceğini hep birlikte göreceğiz.