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Savaş başlıyor! Ruslar harekete geçti dünya alarmda

Savaş başlıyor! Ruslar harekete geçti dünya alarmda

Suriye'deki sıcak savaşta Rusya'nın vereceği tepki merak edilirken, Rusya bambaşka bir savaşı başlatıyor... Rusların siber saldırı hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı... Dünya genelinde çok sayıda yönlendiriciyi hack'lemeye hazırlanan Rusya kritik tüm birimlere sızmayı planlıyor...

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 09:04 - Güncelleme: 17-04-2018 09:43

ABD ve İngiltere'de yetkililer Rusya'nın siber saldırı hazırlığında olduğunu ve devlet kurumları ve hatta evlere kadar pek çok kritik noktaya saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Rus hacker'ların dünya genelinde milyonlarca bilgisayara girmeyi planladığı belirtilirken, router (yönlendirici), switch ve güvenlik duvarlarını aşarak sistemleri savunmasız bırakmayı planladığı kaydedildi.

SADECE ÇÖKERTMEK İÇİN DEĞİL... Rusların sadece sistemleri çökertmek için saldırı düzenlemediğini belirten yetkililere göre uzun vadede hacker'lar sadece kişisel bilgileri çalmayı planlamıyor; aynı zamanda yakın gelecekte yapacağı saldırılar için sızdığı bilgisayarları 'zombi'ye çevirip saldırıda bu bilgisayardan da faydalanmayı öngörüyor.

ROUTER'LARIN KIRILMASI ÇOCUK OYUNCAĞI... Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımı olan router yani yönlendiriciler büyük bir güvenlik zafiyetine sahip. Daha önce yapılan çeşitli araştırmalar router'ların pek çoğunda varsayılan şifrelerin 1-2-3-4 gibi çok basit şifrelemelerden oluştuğu, bu router'ların kırılmasının çocuk oyuncağı olduğu vurgulanıyor.

İNGİLTERE SİBER SAVAŞA HAZIRLANIYOR... Londra yönetimi, Rusya’yla siber savaşa hazırlanıyor. May hükümeti, Rusya’daki bilgisayar ağlarına saldırmak için 1.9 milyar sterlin kaynak ayıracak. The Sunday Times gazetesinin İngiliz istihbarat kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre Londra yönetimi, ülkedeki kilit öneme sahip altyapı tesislerine, özellikle de sağlık kurumlarına Rusya tarafından siber saldırı yapılmasını bekliyor.

BELALTI GÖRÜNTÜLER SIZAR MI?.. Haberde, İngiliz istihbaratının Rusya'nın hükümet üyelerinin, parlamenterlerin ve diğer üst düzey yetkililerinin itibarını zedeleyebilecek bilgileri internete sızdırabileceğinden şüphelendiği de ifade edildi. İstihbaratın bu konuda Başbakan Teresa May'e bilgi verdiği kaydedildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Batı da kaynamaya başladı,ne güzel ! 17 Nisan 2018 09:54 Batı toplumları,özellikle Türkofobi saplantısı ile saçmalamaya başladı ki bu başlangıç başlarını da yameye başlayacak. en güzeli de birbirlerini yeme ihtimali...

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