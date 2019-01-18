Satürn'ün milyarlarca yıl halkasız olduğu ortaya çıktı

NASA'nın gözlemlerine dayanarak yapılan çalışmada Satürn'ün, nasıl oluştuğu hala araştırılan halkaların, bir zaman sonra ortaya çıktığı ve daha önce halkaları olmadan milyarlarca yıl varlık gösterdiği sonucu elde edildi.

Bilim adamlarının, çekim kuvveti ölçümleri yoluyla kütlelerini hesap ederek, halkaların yaşları konusunda tahminde bulunduğu belirtildi.

Ekibin lideri Sapienza Üniversitesi'nden Luciano Less, bulgularını, "bu harika görevden edindiğimiz bir diğer armağan" sözleriyle nitelendirdi.

Less, "Cassini, tüm diğer devler gibi ardında uzun süre devam edecek bir miras bıraktı" dedi.

2017 yılında görevini tamamlamıştı

Satürn'ün halkaları büyük ölçüde buzdan, çok az miktarda toz ve muhtemel organik kirleticilerden oluşuyor. Cassini, 13 yıllık keşif yolculuğunun ardından Eylül 2017'de gezegenin halkaları arasına dalarak görevini tamamlamıştı.