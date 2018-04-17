Sarp Levendoğlu kural bozdu! İlk fotoğrafı paylaştı

2017 yılında Birce Akalay ile boşanan Sarp Levendoğlu, ayrılıklarına neden olduğu iddia edilen Derya Şensoy ile çektiği fotoğrafı, ilk kez sosyal medyada paylaştı. Sarp Levendoğlu, yayınladığı fotoğraf ile Derya Şensoy'a olan aşkını ilan etti. Daha önce birkaç kez ayrılıp barışan çift ilk kez birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

'SARP KURALI BOZDU': Sarp Levendoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada 'Sarp kuralı bozdu' şeklinde yorumlandı.