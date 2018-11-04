Sarkozy: Avrupa Rusya ve Türkiye bir araya gelmeli!

Moskova’ya karşı uygulanan yaptırımların ters etki yarattığını, Avrupalıların çıkarına olmadığını belirten Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘talimatlarıyla’ yeni yaptırımların dalga dalga geldiğine dikkat çekti.



Ekonomik kısıtlama politikasının Rusya’yı Çin’in kollarına atmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Sarkozy, Moskova’ya ‘el uzatılması’ gerektiğini ifade etti.



Daha önceleri Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıktığını hatırlatan Sarkozy, “Rusya’yla ilişkileri düzeltmek gerekiyor. Şimdi Avrupa, Rusya ve Türkiye’yi bir araya getirecek uluslarüstü bir organizasyon düşünülmeli” dedi.



Fransız sağının eski lideri, Moskova ile Brüksel arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve Rusya’nın daha geniş entegrasyonundan yana olduğunun altını çizdi.