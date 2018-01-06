Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı için dağcılar harekete geçti

Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen 170 dağcı, 3 bin 180 metre rakımlı Allahuekber Dağı'nda zirve yapmak için tırmanışa başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) organizesinde, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Zirve Tırmanışı için Sarıkamış-Kars Karayolu'ndaki Allahuekber Dağı Şehitlik Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, tören alanında dağcılarla bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

TDF Başkanı Ersan Başar, yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Allahuekber Dağlarına tırmanış yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye Dağcılık Federasyonu her yıl olduğu gibi bu yıl da Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Allahuekber Dağı'na çıkarak şehitlerimizi anacağız. Bu topraklar için şehit olan askerlerimizi vatan evlatlarımızı anmak bizim için çok önemli." dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcunun tırmanışa katıldığını hatırlatan Başar, "Türkiye Dağcılık Federasyonu her yıl düzenlemiş olduğu etkinlikte 170 dağcıyla katıldık. Şimdi tırmanışa başlıyoruz, Sarıgün köyüne gideceğiz, burada kamp kurup pazar günü saat 04.00 gibi tırmanışa devam edeceğiz ve zirveye ulaşacağız. Orada İstiklal Marşı'nı okuyup şehitlerimizi anacağız. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış özel bölgeler, Sarıkamış her zamanki gibi soğuk, askerlerimizin çektiğini hissettiklerini hissetmeye çalışıyoruz burada." ifadelerini kullandı.