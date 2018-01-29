Sarıeroğlu'ndan engellilere atama müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız." dedi.

Tunceli Valiliğini ziyaretinin ardından Tunceli Kültür Merkezi'ndeki AK Parti Tunceli İl 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılan Sarıeroğlu, merkez girişinde kadınlarca çiçeklerle karşılandı. Taşerondan kadroya geçen kadınlar Sarıeroğlu'na sarılarak, kendisine teşekkür etti.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kongre için gönderdiği tebrik mesajları okundu.

Bakan Sarıeroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, menfaat için değil Allah rızası için hizmet ettiklerini söyledi.

Tunceli'ye parti olarak önem verdiklerini ifade eden Sarıeroğlu, şunları dile getirdi:

"İnşallah bundan sonra önümüzde engel bırakmayacağız, her engeli sizden aldığımız güçle aşacağız. 15 yıldır milletimize hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine çağ atlamış bir Türkiye var. 23 milyar IMF borcunu sıfırlamış bir Türkiye var. Her yerde, 81 ilimizde dokunmadık santimetrekare yok. İnşallah bu sinerjiyle, milletten alacağımız güçle daha iyisini yapmak için çalışacağız. Çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. 2023 diyoruz, bunları boşuna demiyoruz. Etrafımız ateş çemberi, 15 yıldır bu güçlü yürüyüşümüzün nelerle engellendiğini biliyorsunuz. Partileri kapatma davası, 17-25 Aralık, 7-8 Ekim olaylarını hep birlikte yaşadık."

Sarıeroğlu, çok zor günler geçirdiklerini, milletin inancı ve güveni sayesinde zor günleri aştıklarını belirterek, millet için hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine değinen Sarıeroğlu, "15 Temmuz öylesine haince planlanmıştı ki tek hesaba katmadıkları milletimizdi. Yine 81 ilimizde 29 gün nöbetler tutuldu. 15 Temmuz akşamı tüm Türkiye ile bağlantılar kurulmuştu, o gün Tunceli'de gördüğümüz fotoğraf muhteşemdi. O gün Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin sokağa çıkmasaydı, bugün burada birlikte değildik. Çok korkunç planlar vardı, milletimiz bu planları bozdu." diye konuştu.

"TUNCELİ'DE 2 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI"

Karşılarına engel çıkarmak isteyenlerin yine milletin tokadıyla karşılaşacağını aktaran Sarıeroğlu, millete layık olmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlattı.

Sarıeroğlu, Her gece yatmadan önce tüm günün muhasebesini yaptıklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Rabb'im şu 6 aylık süreçte güzel işler yapmayı nasip etti. Bundan sonra toplumun tüm sorunlarıyla alakalı engelli, çiftçi, yaşlı, herkesle ilgili güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Taşeron sorununu gündemden kaldırdık. Tunceli'de bin 100 kişi kadroya alınacak. Türkiye'deki 1 milyon 20 bin kardeşimizden hiç kimse dışarıda bırakılmamıştır. Önümüzdeki süreçte işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi, istihdam oranının arttırılması için çalışmalarımızı arttıracağız. Bu anlamda Tunceli de çalışmalarımızın merkezi olacak. Biliyorsunuz iki atölye çalışması var. 5 ilçede de bu atölyeler açılacak, yaza kadar 2 bin 500 kardeşimize istihdam sağlayacağız."

"ÇALIŞAN KADINLARA 400 LİRA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ"

Sarıeroğlu, kente kurulan atölyelere halktan destek olunmasını istedi.

Kadınların çalışma hayatında yer almasını önemsediklerini ifade eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların çalışma hayatında yer alması çok önemli. Bu atölyelerde yer alacak kadınların 2-4 yaş arası çocukları varsa, bunlara 400'er lira destek vereceğiz. Yeter ki çocuklarımızın ihtiyaçları, masrafları karşılansın. İstihdam ile ilgili teşviklerimiz var. 15 yıldır şuna inandık, 'Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, aile güçlü olursa Türkiye güçlü olur.' dedik. Politikalarımızı bu çerçevede gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız."

"2019 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Sarıeroğlu, 2019 seçimlerini önemsediklerini anlatarak, partililerden bu süreçte yapılan hizmetleri halka anlatmasını istedi.

2019'a sadece seçim olarak bakılmamasını isteyen Sarıeroğlu, şunları belirtti:

"2019 gerçekten bugüne kadar savunduğumuz milletle devletin tam olarak bütünleşmesinin sağlanacağı bir milattır. Bunun için 2019 çok önemlidir. Bugün ülkemize tuzak kuranlar, oyun oynayanlar için milletimizin vereceği cevaptır. Geleceğe Türkiye'nin koşar adımlarla ilerlemesi, bundan sonra önüne hiçbir engelin çıkarılmaması için 2019'u kazasız belasız atlatmamız gerekiyor. Bir daha 2019 yok, her anımızı değerlendirmemiz lazım. Ne ihtiyaçları varsa teşkilatlarımızın yanındayız. Bu süreçte birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz çok önemli. Olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlerin girişimleri oluyor."

ZEYTİN DALI HAREKATI

Sarıeroğlu, Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'na işaret ederek, "Mehmetçik şu an bölgemizde bir terör koridoru oluşmasın, bir terör tehdidi oluşmasın diye operasyonda. Rabb'im ordumuza güç kuvvet versin, muzaffer kılsın. Bu devlet, millet, bayrak hepimizin. Her şey bulunur, telafi edilir ama bayrağımız inerse, vatanımız milletimiz bir riskle karşılaşırsa, bunun telafisi yok. Suriye'de görüyoruz, Allah bizi bununla sınamasın. Başımızda başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim."

Bakan Jülide Sarıeroğlu, kongrenin ardından Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete giren ve Türk bayraklarıyla donatılan Şahmiran ve Peri tekstil atölyelerinin açılışlarını yaptı.

Açılış öncesi çalışanlarca davul zurna eşliğinde halaylarla karşılanan Sarıeroğlu, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve atölyelerin yetkilileriyle kurdele keserek atölyelerin açılışını gerçekleştirdi.

Duaların edildiği açılışlarda Sarıeroğlu beraberindekilerle tekstil atölyelerini gezerek, çalışanlarla sohbet etti.

Bakan Sarıeroğlu, Vali Sonel ve il protokolü ile daha sonra kentteki yetim ve öksüz çocuklarla yemekte bir araya geldi. Bir otelin restoranındaki yemekte Sarıeroğlu çocuklarla sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.