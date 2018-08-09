Salma Hayek'ten makyajsız ve bikinili paylaşım

Geçip giden yıllara meydan okuyan 51 yaşındaki Salma Hayek, çıktığı tatilde sosyal medyadan uzak kalmadı. Bir çocuk annesi Hayek, fitrsezi ve makyajsız pozlarını daha önce örneğine çok sık rastlanmayan şekilde arka arkaya paylaştı.

Hayek'in bu paylaşımları hayranlarından çok sayıda beğeni aldı. Birçok hayranı onun doğal halinin çok daha güzel olduğunu belirtti. Bazıları da onu "dünyanın en güzel kadını" ilan etti.



''FİLTRESİZ VE RÖTUŞSUZ''

51 yaşındaki Hayek, fotoğrafını "filtresiz" ve "rötuşsuz" etiketleriyle yayınladı.

