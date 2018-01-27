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Sahra Işık kimdir sevgilisi İdris Aybirdi ile fotoğrafları olay

Sahra Işık kimdir sevgilisi İdris Aybirdi ile fotoğrafları olay

Sahra Işık kimdir Survivor All Star kadrosunda bu sene o da var. Peki Sahra Işıkkimdir, aslen nerelidir kaç yaşındadır soruları yeniden akıllara geldi. Survivor'dan sonra adından çok söz ettiren başarılı sporcu Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Sevgilisi İdris Aybirdi ile instagram fotoğraf paylaşan Sahra Işık ile ilgili tüm bilgiler internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 09:31 - Güncelleme: 27-01-2018 09:31

10 Şubat'ta başlayacak olan Survivor 2018 için geri sayım başladı. 2014 yılında Survivor'a katılan Sahra Işık bu yıl da yarışmada yer alacak. Çıplak fotoğraflarıyla da bir dönem gündeme gelen Sahra Işık'a gelin yakından bakalım.

Survivor 2014’e damga vuran Sahra Işık 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Survivor Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. 2014 yılında Survivor'a katılan Sahra Işık aynı zamanda kavgalarıyla da gündeme gelmişti.

BERNA İLE KAVGASI OLAY OLMUŞTU Sahra Işık Survivor'ın en dişli isimlerinden biri. Turabi ile sıkı arkadaş olduktan sonra diğer yarışmacıları sıklıkla eleştiren Sahra Işık'ın o dönem yarıştığı Berna ile kavgası olay olmuştu. Berna'yı zorlayan Sahra Işık o dönem ekrana gelen Survivor 3 Adam'a da damga vurmuştu.

TV 8'DE YORUM YAPIYORDU: Sahra Işık geçen yıl Survivor ile ilgili programda yorum yapıyordu. Survivor Panaroma'da yorumculuk yapan Sahra Işık şimdi sıkı bir şekilde yarışmaya hazırlanıyor. Hem başarılı performansıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri çeken Sahra Işık'ın sevgilisi var mı merak ediliyor.

3 YILDIR BERABERLER

Survivor'a gittikten sonra hem iş anlamında hem de aşk anlamında şanslı olan Sahra Işık'ın 3 yıldır devam eden bir ilişkisi bulunuyor. İdris Aybirdi ile ilişki yaşayan Sahra Işık sık sık instagram hesabından da fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. İş adamı olan İdris Aybirdi de sevgilisini gönülden destekliyor.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI OLAY OLDU!

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