Sağlıkta kritik yasa Meclis'e geldi pakette tüp bebek ve sigara var

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığına sunulan teklif 44 maddeden oluşuyor. Teklifin perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. İşte o yasa teklifinden satır başları...

- Yasa teklifine göre, sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak, savcılığa sevk edilecek.

- Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin TL'ye kadar ceza verilecek.

- Yığılma varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.

TÜP BEBEKTE 40 YAŞ SINIRI: Evli olanların tıbbı olarak çocuk sahibi olmayacaklarını, yardımcı üreme yöntemleri ile çocuk sahibi olacağının rapor olarak kanıtlayacak.

Tüp bebek tedavisinde daha önce 38 olan yaş sınırı 40'a çıkarılacak. Kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması,

Tüp bebek deneme sınırı ise 3 olacak.

SİGARA: Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin TL ceza uygulanacak.

Tütün ürünleri reklamları sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.

-Taşıyıcı annelik : Üremeye yardımcı tedavi işlemleri kapsamında uygulanabilen donasyon, üreme hücreleri ve embriyonun başkalarında kullanılması, taşıyıcı annelik gibi işlemlere izin verilmediğinden, bu konudaki kuralları ihlal edenlere cezai müeyyideler getirilecek.

-Organ naklinin; alıcının en az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından yapılabileceği; bunların dışında kalan canlıdan organ nakillerinin Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonlarının etik açıdan değerlendirmesiyle gerçekleştirilecek.

44 maddelik yasa tasarısının PDF halindeki tam metnine buradan ulaşabilirsiniz