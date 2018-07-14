Sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltıda neler tüketilmeli?

Şüphesiz ki kahvaltı günün en önemli öğünü olup, günün geri kalanının iyi ve dinç geçmesine etki eden başlangıç yemeğidir. Sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı yapan bireylerin gün içinde daha verimli, daha dikkatli ve daha kontrollü olduğu araştırmalar ile ortaya koyuluyor. Sağlıklı ve doyurucu kahvaltı soframızda neler olmalıdır?

Sağlıklı bir kahvaltının olmazsa olmazları peynir, yumurta ve ekmektir. Ekmek çeşidi olarak çavdar, kepek, tam buğday gibi posa içeriği yüksek ekmekler tercih edilirken, peynirde yağlı ve tuzlu çeşitlerinden kaçınılmalıdır. Tost, peynirli omlet, melemen gibi sağlıklı seçimler kahvaltı sofralarını çeşitlendirmede tercih edilirken, patates kızartması, börekten uzak durulmalıdır. Bunlar gereksiz kalori alımına ve vücut yağlanmasına neden olarak pek çok hastalığa davetiye çıkarabilir.

Mevsimine uygun olarak kahvaltıya eklenecek söğüş (domates, salatalık, maydanoz, biber) içerdiği C vitamini sayesinde demir emilimin artıracağından, sofralarda eksik edilmemelidir. Özellikle çocukların çok sevdiği çikolatalı ekmekler yerine, pekmez, bal ev yapımı reçeller sağlıklı kahvaltılar için çok daha uygundur. Kış aylarının olmazsa olmazı tahin pekmez de sabah kahvaltıları için hem sağlıklı hem de lezzetli bir seçenektir.