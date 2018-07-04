Sabah yazarından Nagehan Alçı'ya: IMF tezgahı kuruluyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, gazeteci yazar Nagehan Alçı'nın gündeme getirdiği Acemoğlu tartışmasıyla ilgili olarak "IMF tezgâhını kim kuruyorsa, kurguyu iyi yapıyor anlaşılan" diye yazdı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Dünyanın en iyi iktisatçılarından biri olan Acemoğlu, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını kökünden çözecek vizyonuyla tarihi bir görev yapabilir. Her zaman ezberleri bozan ve herkesi şaşırtan bir lider olmuş Erdoğan, Acemoğlu’na Türk ekonomisinin başına tam yetkiyle geçme teklifini yapabilir" diye yazmıştı.

Sabah gazetesinden Güngör, Alçı'nın Acemoğlu önerisini değerlendirerek, "IMF tezgâhı mı kuruluyor?" diye sordu. Güngör bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

ACEMOĞLU İSMİNİ KİM ÜFLEDİ?

"(...)Hafta sonu bir gazetenin köşe yazarı yeni ekonomi yönetimiyle ilgili yazı kaleme aldı. Ekonomi alanına çok da yakın olmadığını bildiğimiz gazetecinin kulağına Daron Acemoğlu ismini kim üfledi bilmiyorum?

"FENA DUVARA TOSLADI"

PR amaçlı yapıldığı aşikar olan yazıda Acemoğlu'na methiyeler düzüldü. Ama bu ismin PR'ını kim yapıyorsa veya yaptırıyorsa fena duvara tosladı. Çünkü, Acemoğlu dün "Türkiye'nin bir an önce IMF ile masaya oturması gerekir" diyerek ağızlarındaki baklayı çıkarıverdi.

Sizce bu algı operasyonlarının amacı ne? Hadi diyelim, Acemoğlu'nun ABD'de sırtını kimlere yasladığını, Türkiye'yle ilgili açıklamalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik imalarını görmemezlikten geldik.

ADININ GÜNDEME GETİRİLMESİNİN İKİ AMACI VAR

Bana göre, Daron Acemoğlu adının gündeme getirilmesinin iki amacı var. Birincisi; belli ki, bazı çevreler (kim olduğunu bulursanız, bana da söyleyin) AK Parti'nin en büyük başarı hikâyelerinden birini gölgelemek istiyor.

Ortodoks IMF politikalarıyla Türkiye'yi bir soğutma cenderesinin içine alıp, büyüme hikayesini örselemek ve ülkenin IMF'ye muhtaç olduğu algısı yaratmaya çalışıyor."

Daron Acemoğlu aslen Ermeni kökenli mi bakan kızı eşi kimdir?