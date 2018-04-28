  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Saadet Partisi adayı kim olacak! İbre ona kaydı

Saadet Partisi adayı kim olacak! İbre ona kaydı

Saadet Partisi adayı kim olacak sorusu merak konusu oldu. Abdullah Gül'ü ikna edemeyen Saadet Partisi'nde adaylık için ibre Temel Karamollaoğlu'na çevrildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-04-2018 08:24 - Güncelleme: 28-04-2018 08:24

Saadet Partisi adayı kim olacak belli değil ama kulislerde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nu gösteriyor. CHP ve İYİ Parti ile Abdullah Gül’ün ortak adaylığı konusunda yürüttüğü temaslardan istediği sonucu alamayan SP’de cumhurbaşkanı adaylığı için ibre Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na dönüyor.

SP’deki eğilim yoklamalarında da Gül ile birlikte adı öne çıkan Karamollaoğlu’nun adaylığının yakında açıklanabileceği belirtiliyor. SP’de yapılan eğilim yoklamalarında eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın adı da gündeme geldi.

SP kaynakları, eğilimlerde ağırlıklı tercihin Gül ve Karamollaoğlu’ndan yana olduğunu belirtirken, “Gül de CHP ve İYİ Parti ile ortak aday seçeneği doğrultusunda öne çıktı, yoksa partide genel eğilim Karamollaoğlu’nun aday olmasından yana” değerlendirmesini yaptı. SP kaynaklarına göre, Gül ile de görüşen Karamollaoğlu’nun CHP ve İYİ Parti ile yaptığı temaslardan da ‘tek aday’ konusunda sonuç alınamadı. SP’den akşam saatlerinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayının 1 Mayıs’ta açıklanacağı duyuruldu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Saadet Partisi adayı kim olacak! İbre ona kaydı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 28 Nisan 2018 09:01 kimi getirirsen getir oyun 0.003

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro