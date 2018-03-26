Rusya'ya büyük şok! 17 ülke Rusya'ya karşı harekete geçti

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan ajan krizi büyüyor. Dünya ülkeleri Rusya'ya karşı birleşti. ABD, Almanya, Fransa gibi 17 ülke Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı.

Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle başlayan krizle ilgili bugün son dakika haberler arka arkaya geldi. Bir çok ülkenin olaya müdahil olmasıyla casus krizi tüm Avrupa'ya yayıldı.

14 AB ÜLKESİ SINIR DIŞI EDİYOR : Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını söyledi.



KANADA VE UKRAYNA DA KATILDI

ABD ve AB ülkelerinin yanı sıra Ukrayna ve Kanada da sırasıyla 13 ve 4 Rus diplomatı kovma kararı aldığını duyurdu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ve AB üyesi ülkelerin Rus diplomatları sınır dışı etme kararını güçlü bir şekilde protesto ettiğini açıkladı.

ALMANYA: İNGİLTERE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hala katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Böylelikle İngiltere ile dayanışma içinde oldukları sinyali gönderdiklerini belirten Maas, bu kararın kolay verilmediğini kaydetti.

Rusya'ya karşı adım atan ülkelerin sayısı ABD ve Almanya ile sınırlı kalmadı. Bu kararlarının açıklanmasından hemen sonra Polonya, Fransa ve Çekya belirli sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi. Polonya ve Fransa 4, Çekya ise 3 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Çekya Dışişleri Bakanı, ülkedeki 3 Rus diplomatın 1 Nisan tarihine kadar ülkeden çıkmaları gerektiğini açıkladı.

17 ÜLKE HANGİSİ TAM LİSTE : Şu ana kadar Rus diplomatı sınırdışı edeceğini açıklayan ülkeler şöyle:

Polonya, Litvanya, Letonya, Hollanda, Fransa, Danimarka, Çekya, Estonya, Almanya, İtalya, Ukrayna, Kanada, ABD, İspanya, İrlanda, Finlandiya, Romanya...



AVRUPA BİRLİĞİ BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ: Avrupa Birliği de Rusya'daki büyükelçisini geri çekti. Son olarak Letonya ve Çek Cumhuriyeti de ülkelerindeki Rus diplomatların kovulacağını açıklamıştı.

ABD 60 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI EDİYOR : ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını 'casus' olarak niteleyerek sınır dışı ettiğini duyurdu. ABD öte yandan Seattle'daki Rusya Konsolosluğunu kapatma kararı aldı. Rusya'dan da jet hızında yanıt geldi. Aşağıdaki haberden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

AJAN SERGEİ SKRİPAL OLAYI NEDİR?





İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti. Rusya da İngiltere'ye karşı misilleme yaparak İngiliz diplomatlarını sınırdışı etmişti. İngiltere, Skripal'in zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.

Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal saldırıya uğramıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırının sinir gazıyla düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti. Rusya ise suçlamayı kesin dille reddediyor.

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