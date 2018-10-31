Rusya'dan son dakika patlama haberi!

Rusya'nın kuzeyindeki Rusya Federal Güvenlik Servisi binası yakınlarında patlama meydana geldi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk kentinde bulunan merkez binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Patlamanın sebebi henüz bilinmezken bölgeye güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye sevk edildi.
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