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Rusya'dan Genelkurmay ve MİT'e şok mektup

Rusya'dan Genelkurmay ve MİT'e şok mektup

Suriye’deki Rus hava üssü Hmeymim’e yönelik saldırı sonrası Rusya, Genelkurmay ve MİT'e mektup göndererek 'sorumluluklarını yerine getir' çağrısı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 09:49 - Güncelleme: 10-01-2018 09:49

Rus hava üssü Hmeymim'e yönelik inansız hava araçlarıyla yapılan saldırıda büyük darbe yiyen Rusya ne yapacağını şaşırdı. Çok sayıda uçağını kaybettiği söylenen Moskova, Türkiye'ye tuhaf bir hatırlatma yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, bakanlığın Genelkurmay Başkanlığı ve MİT müsteşarına bir mektup gönderilerek, Türkiye'nin Suriye'deki sorumluluğunun hatırlatıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Rus hava üssü Hmeymim’e saldıran insansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısındaki bölgeden havalandıklarını duyurdu.

TSK'NIN KONTROL ETTİĞİ BÖLGEDEN HAVALANDI İDDİASI: Krasnaya Zvezda gazetesinde yer alan haberde, “İnsansız hava araçlarının muhalif birlikler tarafından kontrol edilen İdlib çatışmasızlık alanının güneybatısında yer alan Muazzar’dan havalandıkları tespit edildi” denildi. 

Rusya Savunma Bakanlığının Türkiye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan’a mektup gönderdiğini belirten duyurusunda, “Belgede Ankara’nın bu tür saldırıların önüne geçmek amacıyla İdlib çatışmasızlık alanında kontrol altındaki silahlı birliklerin ateşkes rejiminin kontrolünü ve denetleme noktalarının çalışmalarının aktif hale getirilmesi gibi üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği belirtildi” denildi. 

Bomba iddia! Rus üssü bombalandı! 7 savaş uçağı yok edildi!

13 İNSANSIZ HAVA ARACI İLE SALDIRI: Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, Suriye'deki militanların Rus Hmeymim ve Tartus üslerine 13 İnsansız Hava Aracı'yla (İHA) düzenlediği saldırının 'uluslararası terör tarihinde yeni bir sayfa' olduğunu belirtmişti.

ULUSLARARASI TERÖR TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA: Sputnik'e demeç veren Korotçenko, "Bunun, uluslararası terör tarihinde yeni bir sayfa olduğunu söyleyebiliriz. İHA'ların son derece uzak mesafeden gönderildiğini belirtmeliyiz. Bu, tüm istihbarat servislerinin göz önünde bulundurması gereken bir tehdit. Küresel terör, tüm ülkelere yeni bir meydan okuma yaptı" dedi.

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