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Rusya'dan ABD'ye ağır suçlama! Terör güçlerini kullanıyor...

Rusya'dan ABD'ye ağır suçlama! Terör güçlerini kullanıyor...

ABD ve yönettiği koalisyonun Suriye’deki ana hedefinin IŞİD ile mücadele olmadığını savunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "ABD ve müttefikleri kendi amaçlarında uluslararası terör güçlerini kullanıyorlar" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 10:07 - Güncelleme: 24-04-2018 10:07

RUSYA Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD ve yönettiği koalisyonun Suriye’deki ana hedefinin IŞİD ile mücadele değil, bölgedeki askeri ve ekonomik varlığını güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Şoygu, Pekin’de Şanghay İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD ve müttefikleri kendi amaçlarında uluslararası terör güçlerini kullanıyorlar. Örnek olarak Irak ve Suriye’yi gösterebilirim. ABD’nin yönettiği güçlü koalisyon birliği uzun zaman boyunca teröristlerle başa çıkamadı, IŞİD’in kontrolü altındaki topraklar ise sadece genişledi" dedi.

Şoygu, "Anlaşılan hedefleri farklıydı ve bölgedeki durumu karıştırmak, bölgedeki askeri ve ekonomik varlığı güçlendirmek asıl hedefleriydi" diye konuştu.

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