Rusya S-400'leri neden kullanmadı? Yoksa vuramadı mı? Abdullah Ağar ne dedi?

Askeri uzmanlar, Suriye operasyonunun ABD liderliğindeki Batı ile Rusya arasında teknolojik güç savaşına dönüştüğü görüşünde. Ancak uzmanlar ‘teknolojik güç savaşına’ rağmen saldırı sonrası Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sitemiyle ilgili bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını vurguladılar.

‘NET FOTOĞRAF YOK’... Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Rusya S-400’leri devreye sokmadığı için bu konuda net bir fotoğrafın görülemediğini, dolayısıyla bu sistemle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılamayacağını söyledi.

OPERASYON PYD'YE GÜÇLÜ DESTEK MESAJI... Ağar, “Yerel ve bölgesel güçlerin de dizayn edildiğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak Şii ve Nusayri güçler ile ABD’nin radikal olarak gördüğü bazı Sünni eksenine de hamle yapıldı. ABD, PYD/YPG güçlerine çok güçlü bir destek mesajı verdi” dedi.

S-400'LER Mİ YOKSA S-300'LER Mİ? Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, saldırıların Rusya’ya ait S-400’lerin konuşlandığı bölgelere yapılmamasına dikkat çekti. Karakuş şunları söyledi: “ABD liderliğindeki müttefikler, Suriye’ye alçak irtifada dünyanın yuvarlaklığına göre uçan Tomahawk’larla saldırdı. S-400’ler ise yüksek irtifalı füze saldırılarına karşıdır. Yani S-400’ler atmosferi geçip iniş yapmaya başlayan yüksek irtifalı füzeler için yapılmış bir hava savunma sistemi. Suriye’de ise rejim S-300’leri devreye soktu. Eğer Rusya’nın açıkladığı doğruysa, eski model S-300’ler yaklaşık 100 füzeden 70’ini yakalayıp imha ettiyse bu çok büyük bir başarı. Ancak S-400’ler devreye girmediği için bu sistemin performansı yeterli mi değil mi tartışması yapmak doğru olmaz.”