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Rusya karıştı: 30'dan fazla şehirde halkı sokağa döktü!

Rusya karıştı: 30'dan fazla şehirde halkı sokağa döktü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başta gelen muhaliflerinden Aleksey Navalnıy’ın çağrısıyla Rusya’da binlerce kişi, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak yükselten yasa tasarısını protesto etti.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 20:49 - Güncelleme: 02-07-2018 00:20

Rusya'da Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu ve önde gelen muhaliflerden Aleksey Navalnıy’ın çağrısıyla farklı kentlerde gösteriler düzenlendi.

İrkutsk, Vladivostok, Habarovsk, Omsk, Orenburg, Çelyabinsk ve Tver başta olmak üzere 30'dan fazla şehirde binlerce kişi, emeklilik yaşını yükselten tasarıyı protesto etmek için sokaklara döküldü.

ŞAMPİYONA YASAĞI

Dünya Futbol Şampiyonası'nda maçların oynandığı Moskova ve diğer 10 şehirde gösteri düzenlenmesine izin verilmedi.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi ve Rusya Liberal Demokrat Partisi’nin de desteklediği gösteriler olaysız geçti.

Rus hükümeti, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60’tan 65’e, kadınlar için de 55’ten 63’e yükseltilmesini öngören tasarısını 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 02 Temmuz 2018 00:30 Allah askina su demokrasi ve ozgurluk naralari atanlari bi rusyaya gonderin. Sonra nazim hikmet gibi ben neyi savunmusum deyip 2 gun icinde nasil bizi geri alin diye yalvariyorlar gorun. Buyuk baskan rte

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