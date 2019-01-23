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Rusya duyurdu Veliaht Prens ile görüştüler

Rusya duyurdu Veliaht Prens ile görüştüler

Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile görüştüğü bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 11:17 - Güncelleme: 23-01-2019 11:17

Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile görüştüğü bildirildi.

Rusya'nın istihbarat servisi başkanı Sergey Naryshkin'in, 21 Ocak’ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suudi Arabistan istihbarat servisi başkanı ile görüştüğü bildirildi.

Interfax haber ajansının Rusya İstihbarat Servisi'ne dayandırdığı haberinde, Naryshkin'in, Suudi mevkidaşıyla uluslararası teröre karşı mücadeleyi görüştüğü ifade edildi. 

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürüldüğü açıklandıktan sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında bakanlık komitesi kurulması talimatı vermişti.

Öte yandan cinayet sonrası Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde Rus lider Putin ve Selman'ın samimi pozlar vermesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mevhibe inal 23 Ocak 2019 12:10 Siyonist/Haçlı Seferleri Müslüman ve Ortodoksların başına çorap örüyor. Alet olan bindiği dalı, tarihi keser.

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