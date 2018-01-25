Rus sunucu: Artık Erdoğan'a inanıyorum

Kafkassam internet sitesinin haberine göre; NTV canlı yayın programında konuşan Rus ulusal NTV televizyon kanalı canlı yayın program sunucusu Olga Belova şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceki programlarımızda biz Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon yapıp yapmayacağını tartışmıştık. Amerikalı gazeteciler dahil kimse Erdoğan'ın Afrin operasyonunu başlatacağını inanmıyordu. Ama Afrin operasyonun ardından ben de Erdoğan'a inanmaya başladım." dedi.

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