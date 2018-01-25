Kafkassam internet sitesinin haberine göre; NTV canlı yayın programında konuşan Rus ulusal NTV televizyon kanalı canlı yayın program sunucusu Olga Belova şu ifadeleri kullandı:
"Daha önceki programlarımızda biz Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon yapıp yapmayacağını tartışmıştık. Amerikalı gazeteciler dahil kimse Erdoğan'ın Afrin operasyonunu başlatacağını inanmıyordu. Ama Afrin operasyonun ardından ben de Erdoğan'a inanmaya başladım." dedi.
Dünyada bir ilk: Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşti!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Rus sunucu: Artık Erdoğan'a inanıyorum haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER