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Rus sunucu: Artık Erdoğan'a inanıyorum

Rus sunucu: Artık Erdoğan'a inanıyorum

Rus ulusal NTV televizyon kanalı canlı yayın program sunucusu Olga Belova, Afrin operasyonunun ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inanmaya başladığını vurguladı.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2018 23:46 - Güncelleme: 25-01-2018 00:46

Kafkassam internet sitesinin haberine göre; NTV canlı yayın programında konuşan Rus ulusal NTV televizyon kanalı canlı yayın program sunucusu Olga Belova şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceki programlarımızda biz Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik operasyon yapıp yapmayacağını tartışmıştık. Amerikalı gazeteciler dahil kimse Erdoğan'ın Afrin operasyonunu başlatacağını inanmıyordu. Ama Afrin operasyonun ardından ben de Erdoğan'a inanmaya başladım." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Turgut Şentürk 25 Ocak 2018 00:49 Tüm dünya inanıyor Sn Cumhurbaşkanımıza ama işlerine gelmiyor Türk ve İslam düşmanlarının.

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