Rus isimden dikkat çeken Türkiye çıkışı!

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, devlet televizyon kanalı Rossiya canlı yayınında Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu vurgulayarak, "Bu da Batı'nın asabını bozuyor" dedi.

Rus senatör Türkiye hakkında dikkat çeken şu ifadeleri kullandı: "Bugün Batı’nın asabı bozulmuş durumda. Batı kendisine yeni hedefler arıyor. Bunun nedeni de şu: Dünyada yeni güç merkezleri ortaya çıkıyor. Bu da Batı’yı çok rahatsız ediyor. Çünkü bu güç merkezleri Batı’nın kontrolünde değil.

"TÜRKİYE BATI'NIN ASABINI BOZUYOR"

Örneğin Çin, Rusya, Türkiye ve İran. Özellikle Türkiye. Türkiye bugün ABD’den bağımsız politikalar sergiliyor. Türkiye’nin bölgesel güç olması Batı’nın asabını bozuyor" dedi.