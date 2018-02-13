Uluslararası Rossiya Segodnya Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, resmi Rossiya 1 kanalında sunduğu haftalık haber programı Vesti Nedeli'de Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonunu değerlendirdi.
Rus gazeteci, “Erdoğan’ın nedenleri belli Suriye’nin kuzeyinde Kürt devletinin kurulmasına müsaade etmemek. Zira bu manyetik gibi olacak. Bu manyetik Türkiyeli Kürtleri de çekecek. Onlar da tabii ki Türkiye’nin bir parçasını yanlarına alıp gidecek. Evet, anlaşılan ABD’nin böyle bir ilan edilmemiş planı var. Erdoğan ise bu planı çoktan çözdü” yorumunda bulundu.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Rus isimden çarpıcı açıklama: 'Erdoğan planlarını çoktan çözdü!' haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER