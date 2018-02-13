Rus isimden çarpıcı açıklama: 'Erdoğan planlarını çoktan çözdü!'

Misafir 13 Şubat 2018 01:29 Bunları bilmekte işmi, Türkiyeden önce iran karıştırılacak. 1.) Bir kaç yüz subay yolladılar bunlar 4000-5000 kişilik İŞİD'di kurdu, Irak Ordusunun Silahlarını ele geçirttiler. 2.) Yalan haberler yap kafa kesme videoları falan çek şüdüdyolarda Dünya'ya yay. 3.) Koalisyon oluştur aslında kendi yaratmış olduğun İŞİD'di yok etmek için YPG/PYD'yi kullan aslında İŞİD'li Terörist bakmışsın YPG/PYD'de Savaşıyor yada tersi. 4.) İŞİD YPG/PYD tarafından yenildi yalanı ile Suriyede özek Kürt Bölgesi kur. 5.) İranı Karıştır Türkiyede Terör saldırılarını arttırt. 6.) Kuzey irak ve Suriye özerk bölgede Referandum yapıp Kürdistan Devleti kur. 7.) İran ve Türkiyeyi parçala 10 Seneye kalmaz İsraile bağlı büyük Kürdistanı kur. Türkiyenin tek bir adım dahi geri atmaması gerekli önce Afrin ve Mübiç tamamen YPG/PYD'den temizlenmeli sonra tüm Suriye sınırımız ve Kandil.