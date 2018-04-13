Rus helikopteri Baltık Denizi’nde düştü! Ölüler var

Rusya’nın Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada “12 Nisan 2018’de saat 23.30 civarında Baltık Denizi’ndeki test uçuşu sırasında Ka-29 helikopteri düştü. Helikopterin test uçuşunu gerçekleştiren üretici şirketin 2 pilotu öldü” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hava koşullarının normal olduğu ve Baltık Filosu güçleri tarafından arama-kurtarma operasyonları gerçekleştirildiği belirtildi.