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Rus basını duyurdu! Bugün bir ilk yaşanacak

Rus basını duyurdu! Bugün bir ilk yaşanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye’ye geliyor. Rus basını, bu kritik ziyareti manşetten gördü. Rus basınında, Putin'in seçim kazandıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasına vurgu yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 11:31 - Güncelleme: 03-04-2018 11:31

Rus basını, bugün gerçekleşecek olan büyük zirveyi manşetten gördü. TASS haber ajansı Putin'in tekrar seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye’ye geliyor. Erdoğan, Beştepe’de Putin'i resmi törenle karşıladıktan sonra, iki lider video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak. Daha sonra yapılacak baş başa görüşmenin ardından da, ortak basın toplantısı düzenlenecek. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna resmi akşam yemeği verecek. Rus basını, bu kritik ziyareti manşetten gördü.

İLK YURTDIŞI ZİYARET: Rusya’nın TASS haber ajansı, 2017’de iki liderin 8 kere yüz yüze ve 20’den fazla kez de telefonla görüştüğünü belirtti. 18 Mart’ta Rusya’da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Putin’in, tekrar seçildikten sonra ilk yurtdışı ziyaretinin Türkiye’ye olacağı vurgulandı.

TASS, 4 Haziran’da iki lidere İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katılarak üçlü zirve yapacağını da hatırlattı.

PRAVDA'NIN MANŞETİ, ERDOĞAN PORTRESİ

Sovyetler Birliği döneminin resmi gazetesi Pravda, internet sitesinin İngilizce versiyonunda manşete Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlatan yazıyı koydu. Bu yazıda, Erdoğan’ın siyasi geçmişi yer alıyor.

KARLOV SUİKASTİ VE FETÖ BAĞLANTISI

Rusya’dan İngilizce yayım yapan The Moscow Times gazetesi ise 2016 yılının sonunda Ankara’da öldürülen Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’la ilgili habere yer verdi. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın ateş açtıktan sonra tekbir getirerek "Halep'i, Suriye'yi unutmayın" diye bağırmasının altı çizilerek, Türkiye’nin olayla ilgili olarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülenhakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi.

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  • ümit aydın 03 Nisan 2018 12:27 YORUMLAR YAYIMLANMAYACAKSA BURAYI KAPATIN.

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