  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVAyrıcalıklı hayat, konforlu yaşam
eposta yazdır zoom+ zoom-

Robinho şampiyonluğa inanıyor

Robinho şampiyonluğa inanıyor

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, turuncu-lacivertli takımın şampiyonluk rüyasını gerçekleştireceklerini söyledi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 16-01-2019 02:29 - Güncelleme: 16-01-2019 02:29

Robinho, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan röportajında, "Tüm takım olarak rüyamız, düşümüz,
istediğimiz şey şampiyon olmak. Bence bunu yapacak kaliteye sahibiz, yapmamız gereken tek şey odaklanmak ve çalışmak. Çok
odaklanırsak, çalışırsak kendimizi bu işe adarsak bu rüyayı bu sene gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız, Medipol Başakşehir gibi yalnızca Türkiye'de değil
Avrupa'da da hedefleri olan bir kulübe transfer olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Başakşehir formasını giymek ve çok başarılı
olmak istiyorum." dedi.

İstanbul ekibine transferi hakkında bilgi veren Robinho, "Açıkçası bu tarz şeylerle birebir muhattap olmuyorum. Başakşehir'den
teklif olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum ama dediğim gibi benim bir avukatım var ve bu tarz transfer görüşmelerini, pazarlıklarını avukatım yapıyor. Görüşmeleri de o yaptı. Burada oynayabilme düşüncesi beni çok mutlu etmişti. Çok kısa bir süre önce geldim ama herkes beni iyi bir şekilde şekilde ağırladı. Daha önce beraber oynadığım arkadaşlarım var. Başakşehirli oyuncuları da tanıyorum. Çok güzel bir aile ortamının içine geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer olmadan önce Manchester City'den eski takım arkadaşı Emmanuel Adebayor ile de konuştuğunu aktaran deneyimli futbolcu, "Adebayor, bana Başakşehir'in ne kadar mükemmel bir kulüp olduğunu anlattı. Adebayorla beraber futbol oynamanın mutluluğunu, keyfini Manchester City'de yaşamıştık. O günlerde çok mutluyduk, aynı mutluluğu burada tekrar yaşayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Robinho, geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışıda büyük bir yara almasını
sağlayan golü attığının hatırlatılması üzerine ise, "O golü atmak o anda benim için büyük bir mutluluk olmuştu çünkü o zaman
Sivasspor'un oyuncusuydum. Şimdi roller değişti attığım gollerle Başakşehir'i ve kendimi mutlu edeceğim" yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nin her futbolcunun yer almak istediği bir turnuva olduğunu sözlerine ekleyen Robinho, şampiyon olarak yeniden
Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini de aktardı.

Robinho Robinho birlikte birlikte oynadığı en iyi 11'i ise, "Kalede Dida, stoperler Cannavaro, Thiago Silva, sağ bek Cafu, sol bek Roberto Carlos ya da Marcelo ama tercihim Roberto Carlos. Orta saha Zidane, Ronaldinho, Neymar, Kaka, en uçta Brezilyalı Ronaldo ve son olarak da
kendimi koyuyorum." sözleriyle açıkladı. 

ROBINHO'NUN TERCİHLERİ
Robinho, kendine sorulan kısa sorulara ise şu yanıtları verdi:
-Pele mi, Maradona mı? "Pele, daha çok gol atmış olması, daha çok kupa kazanması ve benim de Brezilyalı olmam."

-Messi mi, Ronaldo mu? "Tabii ki Messi, Ronaldo'ya saygı duyuyorum ama Messi bir dahi."

-Zidane mı, Ronaldinho mu? "Ronaldinho. Çok zor soru ama
Ronaldinho, yüzünde gülümsemeyle oynardı, mükemmel bir oyuncu."

-Premier Lig mi, La Liga mı? "Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Çünkü her sene kimin şampiyon olacağını kestiremiyorsunuz. La Liga'da ise Barcelona ya da Real Madrid hegemonyası var."

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Robinho şampiyonluğa inanıyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro