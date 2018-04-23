Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi Gözde Kocaoğlu o anları Instagram'dan paylaştı!

Rıza Kocaoğlu'nun oyuncu kardeşi Gözde Kocaoğlu 2015 yılında şarkıcı Derin Yağmur ile evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri geçtiğimiz perşembe dünyaya geldi. Gözde Kocaoğlu o anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Altına da şu notu düştü: "Hoş geldin kızım. Ne güzel geldin...

Sevgilim Derin; bir an elimi bırakmadığın için sana minnettarım..."

Çift bebeklerine Mercan ismini verdi.