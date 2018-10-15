  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rıdvan Dilmen'den Milli takım hakkında çarpıcı yorum!

Rıdvan Dilmen'den Milli takım hakkında çarpıcı yorum!

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, A Milli Takımımızın Rusya'ya 2-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını kaybettiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. "Hiç beklemediğim kadar kötü bir Milli takım buldum" diyen Dilmen, "95 dakika boyunca rakibin en etkili yönüne hiç önlem almadık. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-10-2018 22:19 - Güncelleme: 15-10-2018 00:19

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında A Milli Takımımız Rusya'ya 2-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası mücadeleyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"Puan maçları oynuyoruz. Eğer hazırlık maçı olsa, belki de program yapmayacaktık. Bu yanlış anlaşılmasın. Sert ve iyi bir Rusya buldum. Hiç beklemediğim kadar kötü bir Milli takım buldum. Ayrıca hiç beklemediğim gibi, 95 dakika boyunca rakibin en etkili yönüne hiç önlem almadık. İnanılır gibi değil.

Rusya Türkiye maçı golleri ve geniş özeti

"BİZDEN ÇOK ÜSTÜN OYNADILAR"

Rusya hem uzun, hem de fizik gücü yüksek bir takım. Çok disiplinli, birlikte oynamaya alışmış bir takım. Dünya Kupası’ndaki iyi izlenimini devam ettiren bir takım. İsveç maçında bu kadar iyi değillerdi ama disiplinlilerdi. Bugün ise final maçı gibi oynadılar. Fizik ve taktiksel anlamda bizden çok üstün oynadılar. Maçı izlemeden önce düşünecek olursak, kazanabiliriz diyebilirdik. Ancak maça baktığımızda, Rusya takımı maalesef bizim bir siklet önümüzde.

Mircea Lucescu: 'Rusya bizden daha güçlüydü'

"ÇAYLAK DİYEBİLECEĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

O milli heyecanda tutuklu kalıyorum. Bir gün, Cüneyt Tanman beni çağırdı, Yunanistan maçı öncesi. Biz rakiptik onlarla hep, bana “Bizim maçlarda bizi dağıtıyorsun, kendi kulübünde oynadığın gibi oyna. Rahat ol” dedi. Ondan sonra kendime geldim. Evet çaylak diyebileceğimiz oyuncular var ama gerekirse yenile yenile tecrübe kazanalım. Son 10 yılda kadro istikrarı en düşük takım bizim takımımızdır. Bu çocukların milli maç deneyimini artırmamız lazım."

Maç sonucuna isyan ettiler

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rıdvan Dilmen'den Milli takım hakkında çarpıcı yorum! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Mis 15 Ekim 2018 00:32 Lucescu nun hırsı olmadığı gibi, bir sorumluluk veya utanç hissettiğini düşünmüyorum, başından beri.Türk milli takımı işte bir kaç galibiyetle kalabildiğim kadar kalırım havasında. Maç sırasında oyundan çok, maç sonu hangi mazereti söylerim diye düşünüyor.

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro