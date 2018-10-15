Rıdvan Dilmen'den Milli takım hakkında çarpıcı yorum!

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında A Milli Takımımız Rusya'ya 2-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşma sonrası mücadeleyi NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

"Puan maçları oynuyoruz. Eğer hazırlık maçı olsa, belki de program yapmayacaktık. Bu yanlış anlaşılmasın. Sert ve iyi bir Rusya buldum. Hiç beklemediğim kadar kötü bir Milli takım buldum. Ayrıca hiç beklemediğim gibi, 95 dakika boyunca rakibin en etkili yönüne hiç önlem almadık. İnanılır gibi değil.

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"BİZDEN ÇOK ÜSTÜN OYNADILAR"

Rusya hem uzun, hem de fizik gücü yüksek bir takım. Çok disiplinli, birlikte oynamaya alışmış bir takım. Dünya Kupası’ndaki iyi izlenimini devam ettiren bir takım. İsveç maçında bu kadar iyi değillerdi ama disiplinlilerdi. Bugün ise final maçı gibi oynadılar. Fizik ve taktiksel anlamda bizden çok üstün oynadılar. Maçı izlemeden önce düşünecek olursak, kazanabiliriz diyebilirdik. Ancak maça baktığımızda, Rusya takımı maalesef bizim bir siklet önümüzde.

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"ÇAYLAK DİYEBİLECEĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

O milli heyecanda tutuklu kalıyorum. Bir gün, Cüneyt Tanman beni çağırdı, Yunanistan maçı öncesi. Biz rakiptik onlarla hep, bana “Bizim maçlarda bizi dağıtıyorsun, kendi kulübünde oynadığın gibi oyna. Rahat ol” dedi. Ondan sonra kendime geldim. Evet çaylak diyebileceğimiz oyuncular var ama gerekirse yenile yenile tecrübe kazanalım. Son 10 yılda kadro istikrarı en düşük takım bizim takımımızdır. Bu çocukların milli maç deneyimini artırmamız lazım."

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