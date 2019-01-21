Reyhan Karaca kaç yaşında evledi mi hastalığı neydi?

Pop müziğin sevilen ismi Reyhan Karaca uzun süren sessizliğini yeni şarkısı ile bozdu ve hayranlarıyla buluştu. Aslen İstanbullu olan ve 39 yaşındaki Reyhan Karaca bir döneme Sevdik Sevdalandık şarkısı ile damga vuruştu.

REYHAN KARACA KİMDİR: Pop şarkıcısı, dizi ve sinema oyuncusu. 8 Kasım 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ahmet Karaca ile Sevim Karaca’nın kızları. “Sevdik Sevdalandık” ve “Gölge Çiçeği” parçalarıyla tanınan Reyhan Karaca müzik yaşamına İstanbul Çocuk Korosu’nda

başladı.

Küçük yaşta müziğe olan yeteneği keşfedilen sanatçı, ilkokulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk

Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümünde eğitimine devam etti. Burada ortaokul, lise ve üniversite eğitimini

tamamladıktan sonra yine İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Müzik Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Yüksek eğitimini tamamlamasından sonra 3 yıl kendi okulunda kabak kemane dersleri verdikten sonra 2001-2002 yılları arasında özel bir lisede müzik öğretmenliği yaptı.

Sanatçının profesyonel müzik çalışmaları 1987 yılında başladı. Birçok isme vokal ve enstrüman ile eşlik etti. 1988 yılında Melih Kibar ile Eurovision Türkiye elemelerinde solistlik yaptı. 1989 yılında Zerrin Özer ile çalışmaya başlayan Reyhan Karaca, 1991 yılında İzel, Can ve Reyhan üçlüsü olarak Eurovision’da, “İki Dakika” adlı parça ile Türkiye’yi temsil etti. Bu parça ile Türkiye elemelerinde 1., yarışmada ise 12. oldu.

Eurovision deneyiminden sonra birçok reklam cıngılında ve dizi müziğinde yer aldı. 1993 yılında ilk albüm çalışması “Başlangıç” ile Türk Pop Müziği listelerine girdi. Bir yandan sahne çalışmalarına devam eden sanatçının yükseliş yapması, 1995 yılında Star TV’de yayımlanan “Gölge Çiçeği” adlı dizinin müziğini seslendirmesi ile oldu. Aysel Gürel’e ait olan ve dizinin ismini taşıyan parçada etkili vokali ile adından söz ettirmeyi başardı. Ardından 1997 yılında çıkış yaptığı “Sevdik Sevdalandık” adlı albümünü piyasaya çıkardı. Aynı yıl Kral TV’nin düzenlediği yarışmada “En iyi Çıkış Yapan Pop Müziği Kadın Şarkıcı” ödülünü aldı.



2000 yılına kadar sahne çalışmalarına devam eden Reyhan Karaca, aynı yıl “Yaman Olacak” adlı albümü ile sevenleriyle

buluştu. Bu albümde Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın, Feyyaz Kuruş, Aysel Gürel,Metin Özülkü, Eda Özülkü, Zeynep Talu,Seda Akay,Selim Çaldıran, Mert Ekren gibi isimlerle çalışma fırsatı buldu. Ardından 3 sene sonra “Mesela” albümünü yayımladı.

Bu albümde “Senin İçin Üzgünüm”,”Mesela”,”Ayaz Gözlüm”,”İnkar Ediyorum” ve “Bile Bile” şarkılarıyla öne çıktı. 2007 yılında albümünde Fettan Can, Zeynep Dizdar, Tolga Sunter, Metin Özülkü, Genco Arı gibi isimlerle çalıştığı ” İmza” adlı albümü ile uzun bir aradan sonra dönüş yaptı. Aynı zamanda 2008 yılından beri “İmzalı-yorum” adlı televizyon programı ile karşımıza çıktı.

Magazin haberlerinden uzak kalmayı başaran sanatçı, yer aldığı bir müzikalden sonra oyunculuk çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Reyhan Karaca, şarkıcılıktaki başarısının yanı sıra diğer yeteneklerini de geliştirmek amacıyla oyunculuk dersleri aldı veünlü sanatçılarla beraber bir müzikalde başrolde oynadı.2008 yılında, kendisinin hazırlayıp sunduğu “İmza’lı-Yorum” isimli TV programına başladı ve bu alanda da başarılarını göstererek kendisini daha da geliştirdi. Magazinden uzak kalmaya çalışan sanatçı zamanlarda Sultans Of The Dans grubundaki bir hocadan dans dersleri almaktadır.

Hayranlarını endişelendirdi.