Reuters duyurdu: Sınırımızda korkutan gelişme

BULGARİSTAN basınında yer alan haberlerde aşırı derecede bulaşıcı Peste des Petits Ruminants yani PPR olarak bilinen bir virüsün görüldüğü açıklandı. Bulgar makamlar Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yakın bir nokta olan Boyarovo’da rastlanan virüsün hayvan sürülerinin yüzde 90’ını öldürebilecek seviyede olduğunu duyurdu.

BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI HAYVANLAR İTLAF EDİLİYOR... Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Bolyarovo karantinaya alındı. Yetkililer küçükbaş hayvanların 10 kilometrelik bir bölgeden çıkmasına yasak getirirken hayvanların itlaf edilmesi süreci başladı. Fakat bu gelişme bölge halkının büyük tepkisini çekti.

KOYUN VEBASI İÇİN 4 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ... Hayvanlarının öldürülmesine tepki gösteren yetiştiriciler ve bölge halkı başkent Sofya’da bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Avrupa Birliği bünyesindeki ilk büyük salgın olarak da tarihe geçen ve “koyun vebası” olarak da bilinen virüsün temizlenmesi için 4.000’den fazla hayvanın katlediği belirtildi.

Bulgaristan’da yaşananların ardından Başbakan Boyko Borissov, Tarım Bakanı Yardımcısı Tsvetan Dimitrov ve diğer bazı görevlileri görevden aldı. Yetkililer Bulgaristan’dan üretilen süt ve süt ürünlerine yasak uygulanmaması için sert önlemler alındığını da aktardı.