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Rambo lakaplı Sylvester Stallone öldü mü ne kanseri

Rambo lakaplı Sylvester Stallone öldü mü ne kanseri

Bir anda yayılan Sylvester Stallone öldü iddiası tüm dünyayı salladı. Bir haber sitesinin iddiasına göre Rambo olarak tanınan Sylvester Stallone öldü. bu haber infial uyandırırken sosyal medyada hızla yayıldı. Sylvester Stallone hakkında net açıklama gelmedi. Sylvester Stallone öldü ne kanser son görüntüsü şoke etti.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 17:08 - Güncelleme: 19-02-2018 17:08

Sürekli bir ünlünün öldürülmesine alıştık ancak bu kez durum farklı. Dünyaca ünlü bir haber sitesi Rambo olarak tanınan Sylvester Stallone'nun öldüğünü iddia etti. Sylvester Stallone öldü iddiası başta dünya basını olmak üzere sosyal medyada da infial yarattı. Sylvester Stallone öldü iddiası, Stallone'nin prostat kanseri olması ve kemoterapi görüntülerinin ortaya çıkmasıyla başladı. Peki Rambo olarak tanıdığımız Sylvester Stallone öldü mü? Sylvester Stallone kimdir kaç yaşında ne kanseri? Dünyayı sarsan bu iddia hakkında son gelişmeler haberimizde...

'RAMBO' SYLVESTER STALLONE ÖLDÜ MÜ; Rambo serisi ile tanınan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sylvester Stallone'nun öldüğü haberi bir anda yayıldı ve tüm dünyayı şaşkınlığıa uğrattı. Daha önce öldüğüne dair birçok haber çıkan Sylvester Stallone'nun bu kez sağlık durumuna dair net bir açıklama yapılmadı. Peki Rambo Sylvester Stallone öldü mü? 

SON HALİ ŞOKE ETTİ; Rocky’nin hikayesine devam eden Creed’in çekimleri devam ederken, sosyal medyadan yayılan bu haber ortalığı bir anda karıştırdı. Bu haber sinemaseverleri çok üzerken, söylentinin kaynağının bir Facebook sayfası olduğu tespit edildi. 15 saat önce paylaşılan "Sylvester Stallone öldü" postu kısa sürede 335 binden fazla kez paylaşıldı.

Haberin kaynağının ne olduğunu bilinmeden yapılan paylaşımlar infial yarattı. Özellikle Creed filmi için kanser rolünü oynayan Sylvester Stallone'un Rocky karakterinin hasta görünümlü fotoğraflarını kullanan sayfa, ünlü aktörün prostat kanserinden öldüğünü iddia etti. Bu görüntüler iddiaları kuvvetlendirdi.

Rocky serisi filmleriyle milyonlarca insanın gönlünü kazanmış olan dünyaca ünlü yıldızın sağlık durumu ile ilgili bilgi olmaması söylentinin daha da hızlı yayılmasına sebep oluyor. 2016'da da ünlü ismin öldüğüne dair iddialar yayılmıştı. Sevenleri yine de Stallone’nin sağlık durumu ile ilgili açıklama bekliyor…

Daha önce aynı site yine Sylvester Stallone'nun öldüğü iddiasında bulunmuştu. Aynı site daha önce Vin Diesel, Jaden Smith, Angelina Jolie, Nicolas Cage, Jim Carrey ve John Cena'nın hepsinin öldüğünü iddia etti.

Rambo öldü mü Sylvester Stallone son görüntüsü şoke etti

 

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