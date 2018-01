PYD roketleri çocukları vuruyor! Şimdiye kadar...

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Arfin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda aradan geçen 6 günde Afrin'deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 19 roketli, Hatay'a ise 14 roketli ve bir havanlı saldırı yapıldı. Kilis ve Hatay'daki sivillere yönelik roketli ve havanlı saldırılarda ikisi Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 67 kişi yaralandı.

CAMİDE NAMAZ KILARKEN VURULDULAR: Kilis'te dün yapılan roketli saldırıda, Çalık Camisinde namaz kılan terzi Muzaffer Aydemir (72) ve Suriye uyruklu Tarık Tabbak (28) yaşamını yitirdi, 5'i çocuk 19 kişi ise yaralandı.Saldırının ardından sınırda konuşlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarıyla tespit edilen terör örgütü hedeflerini, Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Askeri yetkililer, saldırının ardından terör hedeflerinin imha edildiğini belirtti.

Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

KİLİS'TE 2 ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ: Kilis'te harekatın ikinci gününde Barış Mahallesi'nde Filiz ve Şükriye Akbaş kardeşlerin yaşadığı eve roket isabet etti. Bu sırada televizyonunu karşısında çizgi film izleyen kardeşlerin oturduğu odanın duvarları şarapnel parçalarıyla büyük hasar gördü. Şans eseri hafif yaralanan kardeşler, ambulansla sevk edildikleri Kilis Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yüzüne ve başına cam sıçrayan 4 yaşındaki Şükriye ve 7 yaşındaki Filiz Akbaş kardeşler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çocuklara ve ailelerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce görevlendirilen sosyal hizmet uzmanları psikolojik destekte bulunuyor. Patlama sonucu zarar gören evler ise Kilis Belediyesi tarafından onarılıyor.

REYHANLI'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ ÇOCUK 46 SİVİL YARALANDI: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise 21 Ocak'ta sivilleri hedef alan 11 roketli saldırıda Suriye uyruklu Nadir Alfares (51) hayatını kaybetti, biri çocuk 46 kişi yaralandı. Roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi ise Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

KIRIKHAN'DA TEDAŞ İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU: Harekatın üçüncü günü de Kırıkhan'a atılan havan mermisi, TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın yaşamını yitirmesine, iki kişinin yaralanmasına yol açtı. PYD/PKK mensuplarının sivilleri hedef alarak attığı bazı roketler ise boş arazilere düştü.

MUTFAKTAYKEN VURULDUK: Kilis'te roketli saldırılarda yaralanan Şükriye ve Filiz Akbaş'ın annesi Nadire Akbaş, roket atıldığında mutfakta çalıştığını söyledi. O sırda çocuklarının da televizyon izlediğini dile getiren Akbaş, patlama olduğunda her yerde siyah bir duman oluştuğunu belirtti. İki kızının hafif yaralandığını, olayda şans eseri canlarını kurtarabildiklerini anlatan Akbaş, şöyle konuştu:

HER YER KIPKIRMIZI ALEV OLDU: "Bir anda bombanın sesi geldi, her yer kıp kırmızı alev oldu. Her taraf duman, nefes alıyoruz, ağzımızın içerisi toprak doluyordu. Hemen çocuklarımın yanına koştum. Çocuklarımı alıp dışarı çıkmaya çalıştım. Evimizin kapısı paramparça oldu. Kapının demirleri etrafa yayılmıştı. Komşularımızın yardımıyla dışarı çıktık. Bir yangın çıksaydı hepimiz ölebilirdik. Allah korudu bizleri. Cam parçaları kızlarımın yüzüne ve saçının içerisine sıçramış. Hastanede tedavileri yapıldı. Çok şükür çocuklarımın sağlık sorunu yok."

VATANIMIZ İÇİN BİZ DE GİDERİZ: Akbaş, "Çocuk, yaşlı ve genç demeden insanların üzerinde roket atıyorlar." dedi. Roket atıldığı sırada iş yerinde olan baba Ali Akbaş da sınırın diğer yanındaki terör hedeflerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Devletin her türlü desteği verdiğini aktaran Akbaş, "Şarapnel parçaları çocuklarımın başına gelip Allah korusun ölebilirdi. İnşallah askerlerimize ve halkımıza bir zarar gelmeden bu harekat tamamlanır. O hainlerin bir an önce yok edilmesini istiyoruz. Vatanımız için biz de oraya gitmeye hazırız." dedi.

70'LİK TEZYEDEN GÖĞÜS KABARTAN SÖZLER: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Destek Uzmanı Merve Salamış da mağdur ailelere psikolojik destek vermek amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Salamış, "Ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." diye konuştu. 70 yaşındaki anneanne Filiz Alpdağ ise "Bir mucize oldu ve torunlarım kurtuldu. Bütün ana kuzularını Allah korusun, gerekirse ben bile giderim." diye konuştu.

BEN DE KÜRT'ÜM AMA BU KÜRTLÜK DAVASI DEĞİL: Kilis'te Şükriye ve Filiz Akbaş kardeşlerle aynı sokakta ailesiyle yaşayan 4 yaşında Hiranur Aslan da aynı gün yapılan saldırıda hafif yaralandı. Ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilen Aslan, Gaziantep'teki yakınlarının yanına yerleştirildi. Baba Muhtar Aslan, çocuğunun hafif şekilde yaralandığını anlatarak, "Yemek sofrasındayken bir gümbürtü koptu. Her yer parçalandı. Ben aslen Kürt'üm ama bu, Kürtlük davası değil. Terör örgütü, Kürt halkı üzerinden oyun kuruyor." diye konuştu.