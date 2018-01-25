  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

PYD roketleri çocukları vuruyor! Şimdiye kadar...

PYD roketleri çocukları vuruyor! Şimdiye kadar...

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana Kilis ve Hatay'a yapılan 33 roketli ve bir havanlı saldırıda, ikisi Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 67 kişi yaralandı.. PKK'nın vurduğu yerlerden biri de cami...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-01-2018 12:05 - Güncelleme: 25-01-2018 12:05

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Arfin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda aradan geçen 6 günde Afrin'deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 19 roketli, Hatay'a ise 14 roketli ve bir havanlı saldırı yapıldı. Kilis ve Hatay'daki sivillere yönelik roketli ve havanlı saldırılarda ikisi Suriye uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, 6'sı çocuk 67 kişi yaralandı.

CAMİDE NAMAZ KILARKEN VURULDULAR: Kilis'te dün yapılan roketli saldırıda, Çalık Camisinde namaz kılan terzi Muzaffer Aydemir (72) ve Suriye uyruklu Tarık Tabbak (28) yaşamını yitirdi, 5'i çocuk 19 kişi ise yaralandı.Saldırının ardından sınırda konuşlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarıyla tespit edilen terör örgütü hedeflerini, Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Askeri yetkililer, saldırının ardından terör hedeflerinin imha edildiğini belirtti.

Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı Roketli saldırının şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

KİLİS'TE 2 ÇOCUK ÖLÜMDEN DÖNDÜ: Kilis'te harekatın ikinci gününde Barış Mahallesi'nde Filiz ve Şükriye Akbaş kardeşlerin yaşadığı eve roket isabet etti. Bu sırada televizyonunu karşısında çizgi film izleyen kardeşlerin oturduğu odanın duvarları şarapnel parçalarıyla büyük hasar gördü. Şans eseri hafif yaralanan kardeşler, ambulansla sevk edildikleri Kilis Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yüzüne ve başına cam sıçrayan 4 yaşındaki Şükriye ve 7 yaşındaki Filiz Akbaş kardeşler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çocuklara ve ailelerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce görevlendirilen sosyal hizmet uzmanları psikolojik destekte bulunuyor. Patlama sonucu zarar gören evler ise Kilis Belediyesi tarafından onarılıyor.

REYHANLI'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ ÇOCUK 46 SİVİL YARALANDI: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise 21 Ocak'ta sivilleri hedef alan 11 roketli saldırıda Suriye uyruklu Nadir Alfares (51) hayatını kaybetti, biri çocuk 46 kişi yaralandı. Roketli saldırıların gerçekleştirildiği iki mevzi ise Türk Silahlı Kuvvetlerince düzenlenen hava harekatıyla imha edildi.

KIRIKHAN'DA TEDAŞ İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU: Harekatın üçüncü günü de Kırıkhan'a atılan havan mermisi, TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın yaşamını yitirmesine, iki kişinin yaralanmasına yol açtı. PYD/PKK mensuplarının sivilleri hedef alarak attığı bazı roketler ise boş arazilere düştü.

MUTFAKTAYKEN VURULDUK: Kilis'te roketli saldırılarda yaralanan Şükriye ve Filiz Akbaş'ın annesi Nadire Akbaş, roket atıldığında mutfakta çalıştığını söyledi. O sırda çocuklarının da televizyon izlediğini dile getiren Akbaş, patlama olduğunda her yerde siyah bir duman oluştuğunu belirtti. İki kızının hafif yaralandığını, olayda şans eseri canlarını kurtarabildiklerini anlatan Akbaş, şöyle konuştu:

HER YER KIPKIRMIZI ALEV OLDU: "Bir anda bombanın sesi geldi, her yer kıp kırmızı alev oldu. Her taraf duman, nefes alıyoruz, ağzımızın içerisi toprak doluyordu. Hemen çocuklarımın yanına koştum. Çocuklarımı alıp dışarı çıkmaya çalıştım. Evimizin kapısı paramparça oldu. Kapının demirleri etrafa yayılmıştı. Komşularımızın yardımıyla dışarı çıktık. Bir yangın çıksaydı hepimiz ölebilirdik. Allah korudu bizleri. Cam parçaları kızlarımın yüzüne ve saçının içerisine sıçramış. Hastanede tedavileri yapıldı. Çok şükür çocuklarımın sağlık sorunu yok."

VATANIMIZ İÇİN BİZ DE GİDERİZ: Akbaş, "Çocuk, yaşlı ve genç demeden insanların üzerinde roket atıyorlar." dedi. Roket atıldığı sırada iş yerinde olan baba Ali Akbaş da sınırın diğer yanındaki terör hedeflerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini vurguladı. Devletin her türlü desteği verdiğini aktaran Akbaş, "Şarapnel parçaları çocuklarımın başına gelip Allah korusun ölebilirdi. İnşallah askerlerimize ve halkımıza bir zarar gelmeden bu harekat tamamlanır. O hainlerin bir an önce yok edilmesini istiyoruz. Vatanımız için biz de oraya gitmeye hazırız." dedi.

70'LİK TEZYEDEN GÖĞÜS KABARTAN SÖZLER: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Sosyal Destek Uzmanı Merve Salamış da mağdur ailelere psikolojik destek vermek amacıyla gerekli çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Salamış, "Ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız." diye konuştu. 70 yaşındaki anneanne Filiz Alpdağ ise "Bir mucize oldu ve torunlarım kurtuldu. Bütün ana kuzularını Allah korusun, gerekirse ben bile giderim." diye konuştu.

BEN DE KÜRT'ÜM AMA BU KÜRTLÜK DAVASI DEĞİL: Kilis'te Şükriye ve Filiz Akbaş kardeşlerle aynı sokakta ailesiyle yaşayan 4 yaşında Hiranur Aslan da aynı gün yapılan saldırıda hafif yaralandı. Ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilen Aslan, Gaziantep'teki yakınlarının yanına yerleştirildi. Baba Muhtar Aslan, çocuğunun hafif şekilde yaralandığını anlatarak, "Yemek sofrasındayken bir gümbürtü koptu. Her yer parçalandı. Ben aslen Kürt'üm ama bu, Kürtlük davası değil. Terör örgütü, Kürt halkı üzerinden oyun kuruyor." diye konuştu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN PYD roketleri çocukları vuruyor! Şimdiye kadar... haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat