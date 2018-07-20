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Putin en çok Erdoğan ile görüşmüş, Trump ise...

Putin en çok Erdoğan ile görüşmüş, Trump ise...

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2018 yılında dünya liderleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinin detayları yayınlanırken, Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile en fazla telefon görüşmesi yapan devlet başkanı oldu.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 22:00 - Güncelleme: 20-07-2018 22:00

Reuters, 17 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasını analiz ettiği çalışmasında, Putin ve Trump'ın dünya liderleri ile yaptıkları telefon konuşmalarını masaya yatırdı. Trump'ın en çok konuştuğu lider Fransa Cumhurbaşkanı Macron olurken, Putin en çok Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 
 
ABD ve Rusya liderlerinin hangi lider ile kaç defa görüştüklerinin de yayınlandığı çalışmada, Trump'ın Macron ile 25 defa görüştüğü, Erdoğan ile ise 8 görüşme yaptığı görüldü. Erdoğan, Trump'ın en çok görüştüğü 9. lider oldu.
 
PUTİN İLE 28 DEFA KONUŞTULAR
 
Putin ise 28 defa Erdoğan ile görüşürken, bu konuda 2. olan Nazarbayev ile 17 konuşma yaptı. Trump'ın göreve başladıktan sonra 40'tan fazla dünya lideriyle 200'den fazla görüşme yaptığı açıklandı. 

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