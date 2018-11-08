PTT 'görme engellilere özgü yazılar' gönderim hizmeti nedir?

PTT’nin engellilere yönelik de pek çok hizmeti bulunmaktadır. Kişisel haberleşme veya genel nitelikte yazılar, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler ve seslendirilmiş kayıtları içeren gönderiler “Görme Engellilere Özgü Yazılar” olarak adlandırılmaktadır.

Bu yazılar kayıtlı veya kayıtsız olarak postaya verilebilmektedir. Kayıtsız olarak postaya verilen tüm Görme Engellilere Özgü Yazılar, alıcıya ücretsiz olarak iletilmektedir. Eğer bu iletilerin gönderiminde özel hizmet talep edilirse bu özel hizmetin ücreti alınmaktadır.