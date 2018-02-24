Protez bacaklı ÖSO mensubunun tek isteği

İdlib'de yaşayan ÖSO mensubu Yamin El Halef, 1.5 yıl önce Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların bombardımanı sırasında sol bacağından yaralandı. Türkiye'ye getirilen ve Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen El Halef'e, sevk edildiği Gaziantep'te protez bacak takıldı.

Sağlığına kavuşup ülkesine dönen Yamin El Halef, ÖSO mensubu olduğu için terör örgütlerinin baskılarına maruz kaldı. El Halef bunun üzerine eşi Zehra Abul ile çocukları Lana ve Mustafa ile birlikte kaçıp Türkiye'ye sığındı ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yakınlarının yanına yerleşti. Yamin El Halef, kabul edilmediği için cepheye gidemediğini, tek isteğinin Afrin'de teröristlere karşı savaşmak olduğunu belirtti.

'SAVAŞIP EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUM': Yamin El Halef, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nı desteklediğini kaydetti. Harekâtın başarıyla sonuçlanmasını dileyen El Halef, "Türkiye bu savaştan galip çıkacak, bunu çok istiyorum. O zaman ülkemizde terör kalmadığı zaman ben de evimize döneceğim. Kim vatanından ayrı kalmak ister. Ben de harekâtta görev almak istedim ama protez bacaklı olduğum için kabul edilmedim. Savaşıp evimize dönmek istiyorum. Tek isteğim Afrin'de teröristlere karşı savaşmaktı. Ancak benim yerime hem ÖSO hem de Türk askeri savaşıyor. Başarıp kazanacağız" dedi.