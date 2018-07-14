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Prostat muayenesi nasıl -Prostat kanseri belirtileri nedir?

Prostat muayenesi nasıl -Prostat kanseri belirtileri nedir?

Prostat kanserinin erken teşhisi için 40 yaş üstü her erkek muayene yaptırmalı. Prostat, erkek üreme sisteminin önemli bir organı. Prostat kanseri ise prostatta ortaya çıkan üstelik erkeklerde en sık görülen kanser türü.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 04:07 - Güncelleme: 14-07-2018 04:07

Prostat kanserinin erken teşhis edilebilmesi için 40 yaşın üstündeki her erkeğe tarama yaptırması öneriliyor. Nedeni ise, yaş ilerledikçe prostat kanseri görülme sıklığının artması. Prostat kanseri riskine karşı, sigara ve alkolden uzak durmak, sağlıklı ve yağsız gıdalar tüketmek ve oturarak idrar yapmak öneriliyor.

Prostat Kanseri Nedir? : Prostat, mesanenin altında, rektumun önünde yerleşmiş büyüklüğü ceviz kadar olan bir beze verilen isim. Prostat, erkek üreme sisteminin önemli bir organı. Prostat kanseri ise prostatta ortaya çıkan üstelik erkeklerde en sık görülen kanser türü.

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? : Prostat kanseri genelde erken evrede herhangi bir belirti vermiyor. Bazı hastalarda; idrar yapmada güçlük, gecede iki veya daha fazla idrara kalkma, kesik kesik işeme gibi tıkanmaya bağlı bulgular, idrarda veya menide kan, idrar yaparken yanma hissi gibi belirtiler görülebiliyor. Ancak bu belirtiler iyi huylu prostat büyümesinden ve idrar yolu enfeksiyonundan da kaynaklanabiliyor. Hastalığı çok ilerlemiş kişilerde nadiren görülen ilk bulgu, bel ve sırt ağrısı olabiliyor. Bu hastalarda ağrı, prostat kanserinin kemiğe yayılmasına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

Prostat muayenesi : 40 yaşın üstündeki her erkekte prostat kanseri için muayene yapılması öneriliyor. PSA (Prostat Spesifik Antijen), denilen kan alınarak bakılan hassas bir test ve parmakla rektal inceleme yöntemi muayenede kullanılıyor.

PSA nedir prostat testi : Prostat Spesifik Antijen (PSA), prostat bezindeki hücreler tarafından üretilen bir protein. PSA testi ile, kişinin kanındaki PSA seviyesi ölçülüyor. PSA seviyesi her erkekte ölçülebilir bir değerde bulunuyor. PSA’nın eşik değerlerin üstüne çıkması, aslında prostat dokusunda salgılanan PSA’nın kana karışma oranının arttığını gösteriyor. Bunun en önemli nedeni; prostat kanseri. Ancak kanser, tek neden değil. Bazen prostatit denilen prostatın iltihabi hastalıklarında ve iyi huylu prostat büyümesinde de aynı sonuçlar alınabiliyor.

Prostat muayenesi Parmakla Rektal İnceleme :  (PRİ) prostat hastalıklarının değerlendirilmesinde en önemli muayene yöntemi olarak kabul ediliyor. Bu muayene şeklinde hekim bir eldiven giyerek hastanın rektumundan prostatın arka yüzünü muayene ediyor. Hiçbir radyolojik görüntüleme yöntemi PRİ’nin yerini tutamıyor.

Transrektal Ultrason ve Biyopsi: Prostat incelemesinde Transrektal (makat yolu ile) ultrason, karından yapılan ultrasona göre daha hassas. Fakat PRİ’nin yerini tutamayacağı için rutin incelemede kullanılmıyor. Hekimler tarafından en önemli kullanım alanı, prostat biyopsisi.

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