KAYSERİ'de meydana dolandırıcılık olayı duyanları şaşırttı. Geçen yıl meydana gelen olayda iddiaya göre Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ü.G'yı telefon dolandırıcıları arayarak terör bahanesi ile para istedi. Sahtekarlar farklı zamanlarda emekli profesörü arayarak toplamda 1 milyon 50 bin lirayı kendi hesaplarına geçirdi.

32 KAMERA İNCELENDİ

Geçen süre içinde dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Ü.G., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Harekete geçen polis ekipleri 32 değişik açıdan yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Bu çalışmalar kapsamında İbrahim Halil P., Abdülkadir D. ve Mustafa Y. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

"BU KADAR PARAYI HİÇ GÖRMEDİM"

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Abdulkadir D., Mustafa Y. ve İbrahim Halil P. katıldı. Hesabına 355 bin TL para transferi yapıldığı öne sürülen tutuklu sanık Mustafa Y., mahkeme başkanının 'Ömründe hiç 355 bin TL gördün mü?' sorusu üzerine, sanık, 'Hayır hiç 355 bin TL param olmadı. Hesabımda 355 bin lirayı görünce başım döndü" cevabını verdi. Mahkeme heyeti, savcının esasa ilişkin mütalaasını açıklamak için süre istemesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Aralık'a erteledi.