Posta Çeki Hizmeti ile para aktarma işlemi nasıl yapılır?

PTT’de Posta Çeki Hesabı olanlar para çekmenin, yatırmanın ve iletmenin kolaylığını yaşıyor. PTT’nin en büyük avantajı Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin 500 işyeriyle hizmet vermesi ve bu hizmetleri oldukça düşük fiyatlara sunması.

Posta Çeki Hesabınızdan başka bir hesaba para gönderecekseniz de oldukça avantajlısınız. Yapmanız gereken, herhangi bir PTT işyerine geçerli kimliğinizle birlikte giderek yatırmak istediğiniz miktarı gişe görevlisine söylemek. Bu para transferi için oldukça düşük bir ücret ödüyorsunuz. Pttmatik, İnteraktif Posta Çeki veya CepPTT aracılığıyla başka bir hesaba para aktarmak istediğinizde ise ücret daha da düşüyor.

Artık size en yakın PTT işyerine giderek bir Posta Çeki Hesabı açtırmanın tam vakti!