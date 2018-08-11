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Posalı beslenme nasıl olmalı, posalı beslenme kanserden korur mu?

Posalı beslenme nasıl olmalı, posalı beslenme kanserden korur mu?

Posalı gıdalar ve posalı yiyecekler nelerdir? Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş kolon kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gereken beslenme alışkanlıklarını cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 01:00 - Güncelleme: 11-08-2018 01:00

Posa kaynağı olan besinler hangileri? Posa, besinlerin mide-barsak sisteminde hazmedilemeyen kısımlarıdır.Posalı yiyecekler özellikle sebzeler, meyveler ve kabuğuyla yenilebilen besinlerdir. Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş kolon kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri cevapla.tv'ye anlattı.

Kalın bağırsak (kolon) kanseri ülkemizde en sık görülen kanserler arasında 3. sırada yer alıyor. Sinsice ilerleyen ve erken dönemde hemen hiç belirti vermeyebilen, bunun aksine henüz polip halinde teşhis konulduğunda önlenebilen kolon kanserinde en çok obezite ve hatalı beslenme alışkanlıkları sorumlu tutuluyor.

Öyle ki kanser oluşumunda beslenme alışkanlıkları yüzde 30-35 oranında etkili oluyor. Bu nedenle doğru beslenme alışkanlıkları edinmek çok önemli. Acıbadem Altunizade Hastanesi Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş bol posalı beslenme tarzının kalın bağırsak sağlığının korunmasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek, “Bunun nedeni ise günlük beslenme planında her 10 gram posa tüketiminin kolon kanseri riskini yüzde 10 oranında azaltması” diyor. Bol posalı beslenin yapılan çalışmalarda; az posa ile beslenen toplumlarda kolon ve rektum kanserinin daha sık görüldüğü belirlenmiş. Yüksek posa içeren bir diyet ile beslenme, atık maddelerin sindirim sisteminden geçiş süresini azaltarak ve daha ağır, daha hacimli atık maddesi (dışkı) oluşturarak kanser riskini azaltıyor. Bunun yanı sıra bol posalı diyetlerin yağ içeriği genellikle daha az oluyor ve bu sayede de kolon kanserinden koruyucu özellik taşıyor. Onkoloji Diyetisyeni Dilşat Baş yeterli posa tüketimini sağlayabilmek için günlük beslenmenizde 25-35 gram posa almanız gerektiğini söylüyor.

Kaynak: cevapla.tv

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