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Polisle çatıştılar kurşunları bitince kaçtılar

Polisle çatıştılar kurşunları bitince kaçtılar

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde dur ihtarına uymayan aracı kovalayan polis ekipleri ile kaçan zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 00:03 - Güncelleme: 25-03-2018 00:03

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesindeki polis kontrol noktasında meydana gelen olayda Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uygulamada şüphelendiği bir aracı durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında araç hızla kontrol noktasından hareket edince, polis ekipleri de peşine düştü.

Yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil Çakırbeyli ile Gözkaya Mahalleleri arasındaki İsmailcik mevkiinde çamura saplandı. 

Aracı terk eden iki şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekibinin dur ihtarına ateşle karşılık veren şüphelilerle polisler arasında silahlı çatışma yaşandı. Yaklaşık 10 dakika boyunca çatışan polislerin takviye istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

Çatışmada kullandıkları silahın kurşunun bitmesi üzerine şüpheliler silahı bırakıp dağlık alanda izlerini kaybettirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri el fenerleri ile aradı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı askerler ve polislerin bölgede kaçan zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.

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