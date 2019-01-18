Polis kırık far parçasından kayıp gencin ölümünü aydınlattı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin 2 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunduğu Akif Akın'ın (21) 8 gün sonra temizlik işçileri tarafından D-400 kara yolu merkez Sarıçam ilçesi Cihadiye Mahallesi yakınındaki refüjde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekip, olay yerindeki inceleme sırasında bulunan kırık bir far parçasından yola çıkarak olayın kaza olduğunu değerlendirdi.

Far parçasının bir otomobile ait olduğunu belirleyen polis, farın kullanıldığı aracın marka ve modelini de tespit etti.

Bölgedeki yaklaşık 400 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekip, bir otomobilin Akın'a çarptığını, ardından olay yerine dönüp bir süre sonra da ayrıldığını belirledi.

Polis, aracın plakasından kimliğine ulaştığı sürücü H.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.D, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Şüpheli H.D, çıkışta gazetecilerin soruları üzerine, "Yolda hareket halindeyken bir şeye çarptığımı fark ettim. Ne olduğunu anlayamadım. Dönüp kontrol ettiğimde bir şey göremedim." dedi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıkça serbest bırakıldı.