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PKK 2 ilde saldırdı: Şehit ve yaralılar var!

PKK 2 ilde saldırdı: Şehit ve yaralılar var!

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda biri asker olmak üzere 2 kişi şehit oldu. Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 17:11 - Güncelleme: 19-03-2018 17:11

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir güvenlik korucusu şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

BİR SALDIRI HABERİ DE BİTLİS'TEN: Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. 

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA: Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Kayalıbağ köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında odun toplamak amacıyla bölgede bulunan 5 vatandaşa yönelik saldırının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Henüz tespit edilemeyen bir bölgeden bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Nurullah Kılıçarslan isimli vatandaş hayatını kaybetmiş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanan 4 vatandaşımız ise Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi. 

ŞIRNAK'TA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ: Şırnak'ta PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesinin Afretalli Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümeni ve Çakırsöğüt Jandarma Tugayı 'Hançer-1' müşterek operasyonu sürüyor.

Hava destekli operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Adanalı 19 Mart 2018 18:31 Az kaldı Suriye’den sonra buradaki Ermeni tohumlarınıda temizliyeceğiz inşallah rabbim şehitlerimizi peygamber efendimiz (sas ) komşu eder inşallah Allah asker ve polisimizin yar ve yardımcısı olsun

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