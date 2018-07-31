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Piyasaların beklediği enflasyon raporu açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon raporu açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 yılı sonu enflasyon tahminin beş puan birden yükseltti. Daha önce açıklanan 8,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini 13,4'e yükseltildi.

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Eklenme Tarihi: 31-07-2018 10:44 - Güncelleme: 31-07-2018 10:55

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahminin açıkladı. Merkez Bankası Başkanı'nın açıkladığı rapora göre banka, daha önce açıklanan 8,4'lük enflasyon tahminini 13,4'e yükseltti.

Çetinkaya 2018 yılı sonu enflasyonu için "Enflasyonun 2018 sonunda orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5-14,3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya'nın açıklamaları şöyle:

-Küresel ve yurt içi makro ekonomik gelişmeler ve enflasyon tahminlerini ve bu tahminlerin varsayımlarını paylaşacağım sizlerle.

-Enflasyon raporlarında konjektürel gelişmeleri ve ekonomik gündem çalışmamalarına yer veriyoruz. Bu raporda gelişmiş ülkelerdeki aşamalar tartışılıyor.

-Tütün ürünlerinde yapılan vergi değişikliği ve enflasyon yansımaları takip ediliyor.

-Türkiye'de para ve maliye politikası yer alıyor. Küresel büyüme yılın ilk yarısında istikrar kazandı. ABD ekonomisinde büyüme istikrar kazandı.

TÜKETİCİ ENFLASYONU HIZLI BİR ARTIŞ GÖSTERDİ
-Bu ülkeler için yıl sonu tahminleri aşağı doğru güncellendi. Yükselen petrol fiyatları dış ticarette korumacılık ülkelerin büyümesini farklılaştırıyor. Yükselen emtia fiyatlarına karşı ılımlı büyüme performansına bağlı olarak Fed normalleşme sürecini hızlandırma ihtimali yükseldi. ABD tahvil getirileri arttı.

-Gelişmekte olan ülkelere karşı risk algısı arttı. 2018 yılının ikinci çeyreğinde gelişmekte olan ülkelerin risk primleri etkili oldu.

-Yurt içi belirsizlikler cari açık ve enflasyondaki yükseliş risk primlerimiz olumsuz ayrışmamıza neden oldu. Bankaların işletmelere uyguladığı kredi sıkılaşması arttı. İşletmelerin kredi talebi azaldı. Tüketici enflasyonu hızlı bir artış gösterdi. Yüzde 15.4. Gıda temel mal ve enerji kalemlerindeki artış dikkat çekti.

-Net ihracatın büyümeye desteği sürmekte. Nisan ayı PPK'daki 75 baz puan sıkılaştırmadan sonra iki faiz artırımı ile toplamda 425 puanlık ilave sıkılaştırma yaptık.

-23 Mayıs'ta sağlıksız fiyat oluşumları genel fiyatlama davranışları dikkate alınarak GLP 300 baz puan artırıldı. Para politikasının öngörülebilirliğini artırmak amacıyla para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleşme süreci tamamlandı.

-Politika faizini yüzde 16.50'ten 16.75'e yükselttik. Temmuz'da iç talep yavaşlaması ve para politikasını izlemek için politika faizini değiştirmedik. Sıkı para politikasının uzun bir müddet korunmasına karar verdik.

-Mayıs ve haziran ayındaki sıkılaşma kur takası faizlerinin yükselmesine neden oldu. Ayrıca getiri eğrisi negatif eğri alarak emsal ülkelere bakarak daha sıkı oldu.

-Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte 5.2 puan artarak 15.4 ile nisan öngörüsünün önemli ölçüde üzerinde oldu. Alkol tütün dışı enflasyonda da gözlendi.

-Türk Lirası'ndaki değer kaybı da etkili oldu. Gıda grubunun tahminlerin ötesindeki yükseliş döviz kuru ve arz koşullarından kaynaklandı. Hizmet grubu artışı TL'deki zayıf seyir geçmiş enflasyon endekslemesi turizmdeki canlı görünüm ve reel birim iş gücü maliyetleri etkili oldu.

-Akaryakıttaki eşel mobil uygulaması olumsuz bir görünümü sınırladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • ahmet 31 Temmuz 2018 12:20 ekonominin ilacı ali babacandı. damatla bu iş olmaz. reis fazla karışmamalı. hele yiğit bulut gibi ekonomi danışmanları oldukça..

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