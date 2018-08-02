Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan' a şarkılı gönderme

Tatilllerine Yunanistan'nın Mykonos Adalarında devam eden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti bir eğlence mekanında aşk tazeledi. Tatil görüntülerine aşk pozlarını da eklemeyi ihmal etmeyen Pınar Altuğ eğlenmek için gittiği mekanda söylenen bir şarkıyı eşine atfetti. Efsane şarkıcı Frank Sinatra'ya ait olan "I love you baby" şarkısını Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a "Bu bizim şarkımız" diyerek hediye etti.
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