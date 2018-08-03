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Petrol işlemesine başladı: Türkiye'nin en büyük yatırımı!

Petrol işlemesine başladı: Türkiye'nin en büyük yatırımı!

Türkiye'de 6,3 milyar dolarla özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan STAR Rafineri'de ham petrol işlenmesine başlandı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 18:46 - Güncelleme: 03-08-2018 18:46

STAR Rafineri'ye ilk ham petrol gemisi Azerbaycan'dan geldi. Ham  petrol işlenmesine geçilmesi ve test işlemlerine başlanması dolayısıyla Aliağa  ilçesindeki tesiste tören düzenlendi. SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, buradaki konuşmasında,  SOCAR'ın Türkiye'ye 19 milyar dolar yatırım yaptığını söyledi.

Türkiye'deki yatırımlarına devam edeceklerini belirten Gahramanov, "Biz Türkiye'ye kısa müddetli bakmıyoruz. Türkiye bizim için önemli bir ülke. Bizim dış yatırım stratejisinde en önemli ülke Türkiye'dir. Bize 'Türkiye'nin en  büyük yabancı yatırımcısı' diyorlar. Biz kendimizi yabancı saymıyoruz. Bunun nedeni de Türkiye hükümetinin bize olan desteği. Bu destek olmasaydı biz bunları gerçekleştiremezdik" dedi.

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter de bugünün buradaki rafinerinin canlanmasının ilk günü olduğunu ifade etti.

Artık sona doğru yaklaşıldığını dile getiren İlter, "Geçtiğimiz günlerde ilk meşalemizi ateşledik. Bir hafta önce dizel gemisi geldi. Şimdi ise ilk petrol Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan'ın bir bölgesinin ismini alan 'Absheron' gemisi ile gelmesi çok anlamlı. Bugünden itibaren rafineriyi devreye alma faaliyetlerine başlıyoruz. Ekim ayına kadar tüm rafinerideki üretim birimlerini birer birer devreye alacağız. İnşallah yılın son çeyreğinde STAR devreye girerek ürettiği tüm ürünleri kullanıcıların hizmete sunmuş olacak" diye konuştu.

İlter, STAR'ın kuruluş amaçlarından birinin petro-kimya sektörüne ham madde sağlamak olduğunu söyledi. Petro-kimya ham maddesi dışında jet yakıtı, LPG ve dizel gibi ürünler de üreteceklerini belirten İlter, "Bunların tamamı ithalat yoluyla karşılanıyor. STAR'ın devreye girmesiyle bunların ithalatı azalacak. Türk ekonomisinin yıllık 1,5 milyar dolar dış ticaret açığının azalmasına katkısı olacak. Burası, Türk-Azerbeycan dostluğunun da önemli bir eseri" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, enerjiyi çok üretenle çok tüketen ülkeler arasında bir köprü kurduğuna işaret eden İlter, rafineride ağırlıklı olarak Ortadoğu, Rusya ve Kuzey Afrika petrollerini işleyeceklerini bildirdi.

Rafineride bu yıl yaklaşık 2 milyon ton ham petrol işleneceğini bildiren İlter, 2019'da 10 milyon ton kapasitesine ulaşmayı hedeflediklerini  kaydetti.

Konuşmaların ardından Absheron isimli gemiyle Azerbaycan'dan getirilen 80 bin ton ham petrol, işlenmek üzere rafineriye alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temeli 2011'de atılan STAR Rafineri, Türkiye'nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'ne sahip projesi olma özelliğini  taşıyor.

Türkiye'de 6,3 milyar dolarla özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan rafineride yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle 1,6 milyon ton nafta, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 4,8 milyon ton ultra düşük kükürtlü dizel, 700 bin ton petrokok, 420 bin ton karışık ksilen, 480  bin ton reformat ve 160 bin ton kükürt üretilecek.

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