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Pervin Buldan'dan Binali Yıldırım tepkisi! Belki utanırlar

Pervin Buldan'dan Binali Yıldırım tepkisi! Belki utanırlar

TBMM Genel Kurulu’nda dün gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım oy kupalarının önünde karşılaşmıştı. Buldan, o karşılaşmanın tesadüf olduğuna dair bir paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 11:00 - Güncelleme: 13-07-2018 11:00

TBMM Genel Kurulu’nda dün gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım oy kupalarının önünde karşılaşmıştı.

Oylarını kullanmak üzere kürsünün yanına koyulan kupalara eş zamanlı gelen Buldan ve Yıldırım birlikte fotoğraf karesi vermişlerdi.

Sosyal medyada ise bu fotoğraf karesine tepkiler gelmişti. Birçok Twitter kullanıcısı, Buldan'ın, Yıldırım ile yan yana gelmesini eleştirmişti.

BELKİ UTANIRLAR: Buldan, konuyla ilgili olarak bugün kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Buldan, "Dünden beri sosyal medyada linç kampanyası başlatanlar tesadüf olduğunu görürler ve belki utanırlar..." diye yazarak, olay anının videosunu paylaştı.

İşte Buldan'ın paylaştığı o video:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Adil Yağsağan 13 Temmuz 2018 11:20 Kuzum neden rahatsız oluyorsun ki. Şeref alırsın Binali YILDIRIM'dan fena mı? Ömründe görüp göreceğin şerefte o olur zaten. Dua etmen ve sadaka vermen lazım aynı karede yer aldım diye. Ha pardon gerçi sizler PKK ile yan yana olmaktan şeref alırdınız değil mi? unutmuşum.

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PERVİN BULDAN KİMDİR?

6 Kasım 1967'de Hakkâri'de doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Lütfiye'dir. Lise mezunu. Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) Başkanlığı görevinde bulundu. 2005 yılında Nobel Barış Öd&

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