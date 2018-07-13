Pervin Buldan'dan Binali Yıldırım tepkisi! Belki utanırlar

TBMM Genel Kurulu’nda dün gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım oy kupalarının önünde karşılaşmıştı.
Oylarını kullanmak üzere kürsünün yanına koyulan kupalara eş zamanlı gelen Buldan ve Yıldırım birlikte fotoğraf karesi vermişlerdi.
Sosyal medyada ise bu fotoğraf karesine tepkiler gelmişti. Birçok Twitter kullanıcısı, Buldan'ın, Yıldırım ile yan yana gelmesini eleştirmişti.
BELKİ UTANIRLAR: Buldan, konuyla ilgili olarak bugün kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Buldan, "Dünden beri sosyal medyada linç kampanyası başlatanlar tesadüf olduğunu görürler ve belki utanırlar..." diye yazarak, olay anının videosunu paylaştı.
İşte Buldan'ın paylaştığı o video:
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