Doğu Perinçek, Habertürk TV’de yayınlanan Enine Boyuna programına konuk oldu ve gündeme ilişkin bir çok konuda açıklama yaptı.

Perinçek’in canlı yayın programında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Suriye’de milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesinde büyük etkisi olan kendi masum vatandaşlarını Rusya ile el ele vererek bombalayan, Suriye’de bulunan Türkmenleri Rus savaş uçakları ile öldüren Esad için Perinçek, ‘Kahraman’ dedi.

ESAD VATANI İÇİN ÇARPIŞIYOR: Habertürk TV'deki Enine Boyuna programının konuklarından Doğu Perinçek, "Esad aslanlar gibi vatanı için çarpışıyor" ifadelerini kullandı.

ESAD'A KATİL DEMEYİN!

Esad'ın teröristlere karşı mücadele verdiğini söyleyen Perinçek, "Emperyalizme karşı savaşıyor. Böyle kahramanları katil diyerek hedef almayın" şeklinde konuştu. Kaynak: Perinçek, Beşar Esad’ı kahraman ilan etti