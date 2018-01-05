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Perinçek Beşar Esad’ı kahraman ilan etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçeki katıldığı bir televizyon programında Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden olan yüzbinlerce insanı evsiz barksız bırakan Beşar Esad hakkında şok ifadeler kullandı. Perinçek'in sözleri büyük şaşkınlık yarattı.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 08:47 - Güncelleme: 05-01-2018 08:47

Doğu Perinçek, Habertürk TV’de yayınlanan Enine Boyuna programına konuk oldu ve gündeme ilişkin bir çok konuda açıklama yaptı.

Perinçek’in canlı yayın programında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Suriye’de milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesinde büyük etkisi olan kendi masum vatandaşlarını Rusya ile el ele vererek bombalayan, Suriye’de bulunan Türkmenleri Rus savaş uçakları ile öldüren Esad için Perinçek, ‘Kahraman’ dedi.

ESAD VATANI İÇİN ÇARPIŞIYOR: Habertürk TV'deki Enine Boyuna programının konuklarından Doğu Perinçek, "Esad aslanlar gibi vatanı için çarpışıyor" ifadelerini kullandı.

ESAD'A KATİL DEMEYİN!

Esad'ın teröristlere karşı mücadele verdiğini söyleyen Perinçek, "Emperyalizme karşı savaşıyor. Böyle kahramanları katil diyerek hedef almayın" şeklinde konuştu. Kaynak: Perinçek, Beşar Esad’ı kahraman ilan etti

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Esad , ESED 05 Ocak 2018 09:02 Suriye'ye saldıran ülkelere bak Esad'ın ne olduğuna sen karar ver ve anla; Saldıran ülkeler sırasiyle; İsrail,Saudi Arabistan,ABD, Türkiye,ingiltere.

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KİMDİR ?
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?

Doğu Perinçek 17 Haziran 1942'de Gaziantep’te doğdu. Sadık ve Lebibe Perinçek’in oğludur. İlk çocukluk yıllarını babasının yedek subaylık ve yargıçlık görevleri nedeniyle Gaziantep, Antakya ve Diyarbakır&r

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