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Pentagon'dan inanılmaz proje! Askerlerin beynine yerleştirilecek

Pentagon'dan inanılmaz proje! Askerlerin beynine yerleştirilecek

AMERİKA Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı araştırma birimi Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), insan beynine yerleştirilecek çiplerle insan vücudu ve zihnini programlamaya ve kontrol etmeye yönelik çalışmalar yapıyor.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 11:10 - Güncelleme: 16-10-2018 11:10

Pentagon'a bağlı DARPA, zihin kontrolü projesini askerler üzerinde kullanmak için proje geliştirdi. DARPA’da Biyolojik Teknoloji Biriminin başında bulunan biyomedikal mühendisi Dr. Justin Sanchez, insan saçı çapı kadar ince mikrokablo elektrodların insanların beynine yerleştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Gazeteci yazar Michael Josep Gross’un üzerinde çalıştıkları proje ile ilgili sorularını yanıtlayan Sanchez, bunu başarabildiklerinde, bir başkasının aklından geçenin blinebileceğini ve beynin, davranışları nasıl kodladığının anlaşılabileceğini anlattı.

"Birini tekerlekli sandalyeden kurtarmak beni çok mutlu edecek"
Sanchez projeyle ilgili şunları söyledi: "Yeni bir medikal araç geliştirmeye çalışıyoruz. İnsan vücuduna yerleştirilebilen çipler aynı zamanda bütün farklı yönleriyle programlanabilecek. Şimdi bu çiplerle ne yapılacağını sorabilirsiniz. Bu teknolojinin ilk kullanıcısı felçliler olacak. Birini tekerlekli sandalyeden kurtarmak beni çok mutlu edecek.Yardım etmeye çalıştığımız bu insanların vücutlarının esiri olmamaları gerekir. Bugün onları üzerinde çalıştığımız teknolojilerle özgürlüklerine kavuşturabiliriz. İşte ilham kaynağım bu."

Dr. Sanchez, şu anda insan beyninin ve vücudunun tedavisi ve güçlendirilmesi için araştırmaya devam ettiklerini belirterek amacının bedensel engelli birinin tekerlekli sandalyeden kurtarmaya yardım etmekten çok daha fazlası olduğunu da ifade etti.

"Düşünceyi transfer etmek istiyoruz"
Sanchez, isteklerinden birinin de bir bilgisayar aracılığıyla bilgiyi ve düşünceyi bir kişinin beyninden bir başkasınınkine transfer etmek olduğunu ekliyor.

Sanchez’in liderliğindeki DARPA’nın altı ana bölümünden biri olan Biyolojik Teknolojiler Ofisi 2014 yılında kuruldu. Birimin amaçlarından biri Amerikan askerlerinin yeteneklerini korumak ve eski durumuna getirmek. Bunu da sinir sistemi biyolojisi ile ilgilenen mühendislik teknikleriyle gerçekleştiriyorlar.

DARPA’da Dr. Sanchez ile birlikte çalışan Pittsburgh Üniversitesi’nden sinir mühendisi Doug Weber ise bu teknolojinin ahlaki boyutuyla ilgili olarak bazı soruların ortaya çıktığını belirtiyor. 

Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı bir birim olan DARPA, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekten sorumlu. 1958 yılında kurulan ajans, insan beyni ve makineler üzerinde on yıllardır süren araştırmalar yapıyor. DARPA’nın kendine edindiği en önemli misyon ise 'imkansız denilen her şeyi gerçek kılmak'.

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Kaynak : DHA

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