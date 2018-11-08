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Pazarda sıkma-börek satarak otomobil aldı

Pazarda sıkma-börek satarak otomobil aldı

MERSİN'de yaşayan Hacer Urgan (42), sıkma- börek satarak kazandığı parayla çok istediği otomobili satın aldı. Kadınların çalışması gerektiğini belirten Urgan, "Hayalerimiz parmaklarımızın ucunda. Kadın çalıştığı zaman ekonomi kazanır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 10:58 - Güncelleme: 08-11-2018 10:58

Mezitli ilçesinde belediye tarafından farklı bölgelerde açılan Kadın Üretici Pazarları, ekonomik özgürlüğe kavuşmak isteyen ev kadınları için cazibe merkezi haline geldi. Ev yemeğinden örgüye, ahşap boyamadan organik meyve-sebzeye ve çeşitli sanatsal çalışmalara kadar birçok alandaki üretimlerini bu pazarlarda tüketici ile buluşturan kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

3 çocuk annesi Hacer Urgan ise 4 yıldır tezgah açtığı pazarda sıkma ve börek satışından elde ettiği para ile eve katkı sağlamakla kalmadı, çok istediği gri renkli ve cam tavanlı spor arabanın da sahibi oldu. Akşamdan hazırladığı hamuru, sabahın erken saatlerinde arabasının bagajında getirdiği pazarda titizlikle açan ve isteğe göre hazırladığı peynirli, ıspanaklı ve patatesli sıkma-börekleri müşterilerin beğenisine sunan Urgan, yaşantısından oldukça memnun.

ARABA HAYALİ
Her zaman çalışmak istediğini, bunun da üretici pazarı ile mümkün olduğunu belirten Urgan, duygularını şöyle anlattı:

"Kadın Üretici Pazarı'nda 4 yıldır çalışıyorum. Araba hayalim vardı onu aldım, ehliyetimi aldım. Eve katkıda bulunuyorum. Ben sıkma-börek yapıyorum. Arkadaşlarımın bazıları sebze satıyor. Burada herkes bir şeyler yapıyor. Mantı, içli köfte ve erişte de yapıp satıyorum. Eşim beni her zaman destekledi. Bu benim ilk aracım."

HAYALLERİMİZ PARMAKLARIMIZIN UCUNDA
Kadınlara bir mesaj da veren Urgan, "Kadın eli maharetlidir. Hayalerimiz parmaklarımızın ucunda. Kadın her zaman çalışmalı. Kadın çalıştığı zaman ekonomi kazanır" dedi

Hacer Urgan'ın eşi Erdal Urgan ise eşinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evin işleri, çocukların işlerini, elektrik ve su faturalarını eşim ödüyor. Her zaman için eşime desteğimi sonuna kadar verdim. Bir hayali vardı, araba almak istiyordu. Ehliyetini aldıktan sonra bu hayalini gerçekleştirdi, arabasını aldı"diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 08 Kasım 2018 11:25 Bir Topçu-Popçu hiç çalışmadan biri koşa koşa biride coşa coşa Bir Aylık gelirleriyle BİRMİLYON TL KAZANIYOR kazanıyor.Ben 25 sene Fiili olarak çalıştım ve 15 senedir emekli maaşı alıyorum.Toplam 40 senede elime geçen para 768.000 TL dir.Çalış senin de olur diyen dilleri yesinler.Bize öbür Dünyayı ve cenneti düşün dalaveresi.

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